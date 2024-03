Savona, domani la processione al Santuario: salta il mercato del lunedì

Savona. È in programma domani, lunedì 18 marzo, la tradizionale processione in occasione della festa patronale a Savona.

Per l’occasione, l”amministrazione savonese ha deciso di sospendere il consueto mercato del lunedì (che in parte si svolge proprio dove passerà la processione), suscitando diverse polemiche da parte degli ambulanti e delle associazioni di categoria.

La partenza è prevista alle 7 da piazza del Duomo per arrivare alle 9.30 circa al Santuario, passando da piazza Diaz, piazza Saffi, via Piave, via Torino, Lavagnola, via Santuario. Alla processione, parteciperanno il vescovo di Savona Calogero Marino e il sindaco Marco Russo.

Nei giorni scorsi, in prefettura a Savona era stato esaminato il piano di sicurezza predisposto in occasione della tradizionale processione, con l’indicazione – rivolta ai partecipanti – di “non avvicinarsi, anche solo per curiosità, al fronte della frana” che ha riguardato l’area intorno alla quale passeranno i fedeli.

La polizia municipale ha fatto sapere che dalle 7 alle 11 via Santuario sarà occupata dai partecipanti alla processione, sconsigliando il transito in questa fascia oraria “salvo non sia strettamente necessario”.

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, sarà effettuato un potenziamento del servizio pubblico di autobus. E’ prevista la rimozione forzata dei veicoli in sosta su Piazza del Santuario, piazza Volomini, in via Cimavalle (tra le due piazze), sulle rampe del vicino campo sportivo della frazione e sul lato levante della strada.

Per quanto riguarda il mercato del lunedì, l’amministrazione savonese individuerà insieme agli ambulanti una nuova data per recuperare la giornata persa a causa del passaggio del processione.