Savona, concluso il sinodo. Il vescovo: “Una chiesa capace di incontrare le donne e gli uomini di oggi”

Savona. Questa mattina negli Appartamenti di papa Pio VII, presso la Curia Vescovile, monsignor Calogero Marino ha incontrato i giornalisti e gli operatori dei mezzi d’informazione. L’evento si è aperto con la recita del Salmo 121, detto “Canto delle ascensioni”, e la lettura di un brano del capitolo 5 del Vangelo di Luca. Successivamente il vescovo ha presentato e donato ai presenti il Libro del Sinodo “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando”, a pochissimi giorni dalla sua consegna ufficiale al Santuario Nostra Signora di Misericordia durante le messe di chiusura del sinodo stesso e per la festa patronale cittadina e diocesana.

E’ il secondo sinodo della chiesa di Savona: “Aveva tentato Monsignor De Mari, ma è morto prima che finisse. Non è un evento frequente, il primo era stato nel 1955. Si fa nei momenti di passaggio, quando ci sono decisioni importanti da prendere”, ha commentato monsignor Calogero Marino.

“Essendo cambiata la società – evidenza – deve cambiare anche la chiesa. Come afferma papa Francesco citando il teologo francese Yves Marie-Joseph Congar, ‘Non serve un’altra Chiesa ma una chiesa diversa’. Con una società fluida e flessibile la chiesa deve rispondere con lo stesso vangelo di sempre. Ci sono tre parole fondamentali fraternità fratellanza e misericordia”.

“Cio che maggiormente mi stava a cuore non era tanto il libro del sinodo ma lo stile sinodale: il lavoro insieme. La presentazione e la sua diffusione deve resuscitare sogni speranze e condivisioni per il quale c’è molta più disponibilità di quello che realmente c’è. Non è vero che i giovani non hanno una dimensione interiore e spirituale ma la percorrono su sentieri che la chiesa non riesce più a incrociare. E’ questo il verbo importante, abbiamo fatto il sinodo perrchè la chiesa di Savona possa incontrare il sentiero delle donne e degli uomini di oggi”.

Il presule ha poi parlato nella necessità di ‘arrivare’ ai giovani: “Credo che non se facciano nulla di documenti e normative, hanno bisogno invece di speranze e sogni e la diffusione del libro sinodale serve a venire incontro anche a loro. Non è vero che i giovani non vivono una dimensione spirituale, semplicemente la percorrono lungo sentieri che la Chiesa non riesce ad incrociare. Il nostro scopo è incontrare il cammino delle donne e degli uomini di oggi, affinché la Chiesa non sia una retta parallela: tale incontro inizia da quello con Dio. La Chiesa non può scrivere le sue scelte sulla ‘pietra’ ma sulla ‘sabbia’, per poter essere modificabili ed essere al passo con il cambiare della cultura e del modo di vivere il proprio io”.

“Domenica alla messa di chiusura del Sinodo ho visto una grande partecipazione, mi ha fatto piacere la presenza dei sindaci e di tanti giovani, come quelli di Azione Cattolica o gli scout, e ho sentito viva la celebrazione – ha affermato monsignor Marino – Ora, come nella grande tradizione della Chiesa, il momento fondamentale è la ricezione, il periodo in cui il sinodo deve essere recepito dalla comunità. Senza questo quarta fase il sinodo non ha scopo. Se il popolo di Dio non facesse suo il sinodo la colpa sarebbe del sinodo stesso che non ha saputo ‘sintonizzarsi’ con il sensus fidei. Vedo attese positive, curiose, simpatetiche. Il sinodo ‘si gioca’ sui tempi lunghi: sarà il mio successore a capire se sarà accolto veramente e il popolo di Dio dovrà dire la sua”.

Durante l’incontro anche il vicario generale diocesano uscente don Angelo Magnano ha espresso il suo parere sul sinodo, in linea con quanto detto dal vescovo: “Il vero spirito è stata la fatica del camminare insieme. Non era importante tanto riorganizzare la Chiesa locale quanto dare orientamenti pastorali, fare esperienza di condivisione e fraternità. Certe norme diventano vecchie già quando escono”. L’evento si è infine concluso con la recita di un inno della comunità monastica di Bose.