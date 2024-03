Savona. Giardini a un passo dal mare. Aiuole, alberi. Un posto molto frequentato, da sempre. Prolungamento e buche nell’asfalto. Ci scrive un lettore per segnalare il problema che riguarda un tratto della zona.

“È molto pericoloso, soprattutto per le persone anziane, ci sono degli scogli al posto dell’asfalto”. La causa, secondo questa persona, che abita nella zona delle Fornaci e spesso viene qui a passeggiare con la madre, sarebbe “il passaggio di mezzi pesanti per i lavori di demolizione della piscina comunale di via Trento e Trieste al cui posto verrà costruito uno skatepark indoor”.

“Se non ci fossi stato a trattenerla, mia madre anziana, l’altro giorno sarebbe caduta”. Foto e video. “Questa è la situazione. Bisognerebbe provvedere in qualche modo. Magari segnalando la presenza di queste buche o riparandole. Ci passano escavatori, camion. Se una persona cade, soprattutto di una certa età, può farsi seriamente male“.

Proprio pochi giorni fa, IVG aveva pubblicato un servizio, con tanto di reportage fotografico, proprio sulla situazione della buche a Savona: lo trovate QUI.