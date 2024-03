Savona, al via i lavori di riqualificazione del ponte Ruffino: passerella chiusa

Savona. Al via i lavori di riqualificazione del ponte Ruffino a Savona.

I lavori sono attesi da tempo. Nell’estate 2021 il passaggio era stato chiuso per oltre un mese e mezzo. Il 13 giugno di due anni fa era stato chiuso in seguito ad una segnalazione ai vigili del fuoco. Il ponte era poi stato riaperto dopo che le verifiche non hanno evidenziato alcun problema strutturale. In attesa dell’intervento definitivo le ringhiere laterali sono state protette con delle transenne, affinché le persone non possano appoggiarsi.

I lavori sono stati finanziati con risorse comunali stanziate dalla giunta Caprioglio. Tra gli interventi previsti dal progetto la rimozione della ringhiera e l’installazione di una nuova.

La passerella ciclo pedonale collega i giardini del Prolungamento con l’area di via Cimarosa e del ristorante Green, ora i pedoni saranno costretti per la durata del cantiere a passare dall’Aurelia.

Il ponte era stato progettato nel 1981 e collaudato nel 1982, poi distrutto dall’alluvione del 22 settembre 1992. Dopo questo evento, è stato riprogettato e collaudato nel 1998.