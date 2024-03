Savona, 44esimo anniversario del Lions Club Savona Torretta: “Un percorso di servizio e dedizione”

Savona. La serata dedicata al 44° anniversario del Lions Club Savona Torretta ha segnato un “momento di forte condivisione e riflessione sull’impegno continuo verso la comunità che ha caratterizzato la storia del club sin dalla sua fondazione, il 9 ottobre 1980, su iniziativa di Francesco Righini. Questo importante traguardo non è solo un ricordo delle origini del nostro club, ma anche un’occasione per ribadire la missione di servizio che ci guida”.

Durante l’evento, il Presidente Gianluca Gandalini, insieme a illustri ospiti e membri della comunità lionistica, ha accolto con calore autorità civili, religiose e militari, sottolineando l’importanza dell’unione e del supporto reciproco. Tra i presenti, il Sindaco della nostra città, Avv. Marco Russo, Sua Eccellenza Calogero Marino, Vescovo della Diocesi di Savona-Noli, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, Ing. Giuseppe Di Maria, e la nostra Delegata di Zona, la Dott.ssa Fiorella Robba hanno testimoniato la solidarietà e l’impegno condiviso nei confronti della comunità.

In questa occasione, il club ha avuto l’onore di ospitare anche distinti presidenti dei club vicini, tra cui la Presidente del Lions Club Savona Priamar, Enrica Noceto, il Presidente del Lions Club Savona Host, Massimiliano Carlini, il Presidente del L.C. Vado Ligure-Quiliano VADA SABATIA, Maurizio Barbero e il Presidente del Lions Club Moncalieri Castello. Questa presenza ha rafforzato il senso di appartenenza alla grande famiglia lionistica e l’impegno verso obiettivi comuni di servizio.

Il Presidente Gandalini, nel suo intervento, ha evidenziato “il cammino compiuto dal club nei suoi 44 anni di attività, rinnovando l’impegno a perseguire con forza e determinazione la mission di servire la nostra comunità. Ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare insieme per realizzare progetti che rispondano alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti, riaffermando l’impegno del club nei principi di solidarietà e aiuto reciproco”.

“Questi 44 anni di attività rappresentano per noi non solo un’occasione di celebrazione ma anche un momento per riflettere sull’importanza del nostro servizio alla comunità. Il nostro impegno verso i principi di solidarietà e servizio ci guida ogni giorno nel nostro lavoro. Ringrazio tutti voi che supportate e condividete questo nostro cammino, contribuendo a fare la differenza nella vita delle persone.”

La celebrazione dell’anniversario del Lions Club Savona Torretta è stata un “momento di rinnovato impegno e di orgoglio per quanto realizzato, ma anche di stimolo per affrontare le sfide future con rinnovata energia. Grazie a tutti i soci, gli ospiti e le autorità che hanno condiviso con noi questa serata, confermando che insieme possiamo continuare a essere una forza positiva per la nostra comunità”.