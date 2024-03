Santa Corona, Pastorino (LC): “In dubbio il triage pediatrico legato al Gaslini Diffuso”. Gratarola smentisce: “Personale in formazione”

Pietra Ligure. “Da indiscrezioni raccolte nelle scorse ore, sembrerebbe che l’Asl2 Savonese si vedrà rifiutare, a partire dai primi giorni di aprile 2024, da parte dell’Irccs istituto Gaslini, la disponibilità di personale infermieristico pediatrico per il triage pediatrico, notizia su cui stiamo cercando conferme”. Lo afferma Gianni Pastorino, vice presidente della commissione aanità in Regione Liguria.

“Le politiche sanitarie, fatte da annunci mediatici e mirabolanti progetti, scontano drammaticamente un prezzo altissimo che pagano gli utenti e il personale sanitario – aggiunge – Se la notizia verrà confermata, la mia tesi secondo cui l’operazione Gaslini Diffuso è stata solo una manovra di tipo mediatico, senza investimenti, ne sulle strutture ne sul personale, che non ha aumentato la capacità e la diffusione delle cure pediatriche in Liguria, sarà avvalorata. Va detto che il personale sanitario di settore delle Asl è sul piede di guerra perché si è visto scaricare addosso problemi di natura contrattuale con possibili conseguenze anche di tipo penale, qualora il triage pediatrico venisse effettuato da personale non qualificato”.

“Ho scritto una lettera di richiesta spiegazioni all’assessore Gratarola perché qualora la notizia venga confermata, sarà palese il fallimento di questo progetto e giustificati i timori del personale infermieristico sia del San Paolo di Savona che di Pietra Ligure. Il triage pediatrico ha una sua specificità e necessita di una precisa formazione, va detto che non può essere confuso con un triage per adulti, questo anche a norma di legge. Attendo una risposta dall’assessore per confermare o meno la veridicità di questa notizia – conclude Gianni Pastorino – altrimenti mi vedrò costretto a presentare una interrogazione urgente in consiglio regionale”.

La replica dell’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola non è tardata: “Le affermazioni anche denigratorie e i quesiti della nota diffusa dal consigliere Pastorino sul progetto Gaslini diffuso non hanno alcun fondamento. Ho appurato, dopo aver sentito personalmente le direzioni dell’istituto Gaslini e di Asl 2 – aggiunge Angelo Gratarola – che l’assunzione di nuovo personale in sostituzione di quello locale che non ha aderito al progetto dell’istituto pediatrico ha necessità di un periodo di formazione al fine di acquisire le capacità di gestione del triage pediatrico.

Nello specifico nel mese di aprile resterebbero così scoperti sette turni, che sono il 10% del volume di quell’attività in Asl 2. Grazie al personale della stessa Asl opportunamente formato però il servizio sarà garantito nella sua completezza. Nel momento in cui sarà terminata la formazione del nuovo personale del Gaslini, quest’ultimo garantirà in piena autonomia il progetto”.

“Il Gaslini diffuso non è, come il consigliere Pastorino offensivamente definisce, un ‘annuncio mediatico’ o un ‘progetto mirabolante’ – conclude Angelo Gratarola – ma un’importante realtà su cui Regione punta garantendo tutte le risorse necessarie per mantenere elevato il livello di cura dei piccoli pazienti su tutto il territorio regionale”.