Sanità, Toti: “Effetti positivi sulle liste d’attesa con acquisto prestazioni diagnostica per immagini”

Liguria. “Come annunciato, abbiamo iniziato a caricare le prestazioni aggiuntive nel sistema di prenotazione regionale: si tratta complessivamente di 120mila prestazioni di diagnostica per immagini che, acquistate tramite gara di Alisa, entro venerdì saranno tutte a disposizione dei cittadini liguri, con effetti positivi sulle liste d’attesa già riscontrabili”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sul tema degli interventi in corso per ridurre le liste d’attesa.

“La settimana prossima uscirà anche la prima delle gare da 35 milioni di euro complessivi relativa invece alle prestazioni sanitarie come la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica – aggiunge Toti -. Seguirà la gara sulla chirurgia protesica e poi via via anche quella sull’oculistica seguendo il programma che abbiamo approntato per le settimane dopo Pasqua in modo che queste prestazioni siano disponibili entro il primo semestre dell’anno su tutti gli erogatori di sanità privata convenzionata, a carico del sistema sanitario regionale senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini”.