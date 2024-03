Sanità, maggioranza in Regione: “Liguria tra ultime regioni in Italia per prestazioni del privato”

Liguria. “È tempo di mettere un punto sulla questione liste d’attesa. Sappiamo che l’opposizione non ha altro da dire, ma non è possibile utilizzare la parola “privato” per spaventare i cittadini: le prestazioni diagnostiche saranno 120mila in più, dato estremamente positivo, e resteranno gratuite, cosa fondamentale. Privato non è sinonimo di “a pagamento”, in questo caso, e bisognerebbe chiamarlo in modo completo: privato convenzionato”.

Così Daniela Menini, consigliere regionale e membro della commissione sanità risponde all’esponente di minoranza Gianni Pastorino.

“Se poi l’opposizione preferisce risparmiare sulla salute delle persone, lo dica… Detto questo, non vi è alcuna sudditanza al privato e lo si capisce semplicemente rilevando anche dati oggettivi e inconfutabili giunti dal Conto Economico degli enti sanitari locali. Tra questi, si osserva che la Liguria, quanto a spesa per le prestazioni sociali in natura da privato in percentuale rispetto a quella sanitaria corrente è la sestultima regione con l’11,9%. Con un dato inferiore ci sono solo Valle d’Aosta (7,6%), Provincia autonoma di Bolzano (9,6%), Umbria (10,6%), Friuli Venezia Giulia (11,0%) e Toscana (11,5%)”.

“Non ci tiriamo dunque di certo indietro ma anzi entriamo per l’ennesima volta nello specifico di una realtà in cui 7,4 milioni cubano fondi aggiuntivi dedicati all’abbattimento delle liste d’attesa che il pubblico ha dimostrato di non riuscire a coprire e ricordando che per il monitoraggio dell’erogazione delle prestazioni è stata istituita una cabina di regia che, contrariamente a quanto sostiene il consigliere Pastorino che parla di mancanza di controllo, avrà il compito di vigilare e armonizzare l’offerta sul territorio”.

“Peraltro, Pastorino dovrebbe anche far pace con se stesso smettendola di contraddirsi: chiede ulteriori risorse per combattere le lunghe liste di attesa, ma se vengono impiegate a favore dei cittadini, non le vuole più…” conclude la Menini.