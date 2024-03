Sanità, Gratarola replica al consigliere Garibaldi: “Parole fuori luogo e non corrispondenti alla realtà dei fatti”

Liguria. “Le parole del consigliere regionale d’opposizione Luca Garibaldi non sono solo fuori luogo, ma soprattutto non corrispondenti alla realtà dei fatti”. Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola risponde alla nota del consigliere regionale di opposizione Luca Garibaldi in merito alla presa di posizione di Regione Liguria a proposito di questa norma.

Il capogruppo del Partito democratico Luca Garibaldi ha detto: “Mentre la Commissione salute della Conferenza delle Regioni chiede un incontro al Ministro contro la riduzione di 1,2 miliardi di fondi alla sanità, Toti tace e accetta passivamente i tagli che ancora una volta il governo impone al sistema sanitario”.

“Ho partecipato in rappresentanza di Regione Liguria alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e, in piena sintonia con il Presidente Giovanni Toti, ho condiviso la posizione di tutte le Regioni affinché si arrivi ad un’interlocuzione urgente con il Ministro della Salute per abrogare le disposizioni normative del articolo 1 comma 13 del Decreto Legge 19/2024. In particolare all’unanimità le Regioni ritengono necessario che tale comma venga abrogato perché prevede la cancellazione di risorse già assegnate alle Regioni per 1,2 miliardi di euro per investimenti nell’edilizia sanitaria”, ha spiegato Gratarola.