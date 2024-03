Sanità, al pronto soccorso di Pietra Ligure in arrivo un libero professionista: polemiche tra sindacati e colleghi

Pietra Ligure. Lunedì 11 marzo l’Asl2 ha pubblicato una delibera che riguarda l’assegnazione di un incarico, con contratto di lavoro autonomo, a un medico specialista in medicina d’emergenza-urgenza o equipollenti, per lo svolgimento di attività professionale presso la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza P.O. Ponente, per 12 mesi e per un monte orario settimanale di massimo 38 ore.

Assunzione che si inserisce all’interno del progetto di miglioramento della qualità dell’attività di guardia presso la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza P.O. Ponente – Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Ma a suscitare polemiche tra i sindacati e alcuni colleghi della dottoressa le cifre del contratto. Si legge infatti nella delibera una tariffa pari a 100 euro l’ora per un impiego settimanale di 24 ore (in media).

Non si sono fatte attendere le precisazioni da parte dell’Asl: “Asl2 è costantemente alla ricerca dei professionisti necessari per rafforzare le aree più critiche, e il rapporto lavorativo privilegiato è sempre quello dell’assunzione come dipendente. Solo in caso non ci siano alternative l’azienda ricorre ad altri tipi di contrattualizzazioni, che comunque attualmente in Asl2 sono in essere solo sul Pronto Soccorso del Santa Corona, nonostante le ben note difficoltà di reperimento personale medico che caratterizzano tutto il territorio nazionale”.

“Il professionista in questione non è assunto con un sistema di gettoni o gettoni misti ma è un libero professionista (colipro) reclutato con un contratto libero professionale, a partita iva. Tale contratto è stato attivato in una logica di progressiva riduzione dell’apporto della cooperativa che attualmente fornisce turni su specifico appalto con una tariffa superiore a quella riconosciuta al medico di cui trattasi”.

“Per precisa disposizione di Regione Liguria il trattamento economico orario riconosciuto ai medici dipendenti nelle ore lavorate oltre il loro orario istituzionale, ad esempio per abbattere le liste di attesa, ma anche per coprire i turni al PS che non si riescono a coprire con l’orario istituzionale, è uguale a quello riconosciuto al medico colipro; inoltre giova sottolineare che quest’ultimo non gode delle stesse garanzie contrattuali del dipendente”.