Salone Agroalimentare, l’assessore Piana: “Pronte risorse per nuovo personale e agevolare i finanziamenti”

Finale Ligure. A margine del Salone Agroalimentare a Finalborgo il vice presidente e assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana torna sulle priorità per il settore e le sue filiere produttive, dopo settimane di protesta da parte dei produttori che hanno tenuto banco in Italia e in Europa.

“E’ chiaro le misure restrittive previste dalla UE hanno creato allarme e preoccupazione nella categoria, in particolare in un momento generale non certo semplice, ma come gli agricoltori anche i pescatori, ad esempio, stanno affrontando le stesse criticità operative su regolamenti e norme, con limitazioni e altre imposizioni” ha evidenziato Piana.

“La questione dei fitofarmaci e delle applicazioni a tutela delle coltivazioni sono aspetti essenziali per le nostre imprese e i nostri coltivatori, ai quali non sono state date risposte adeguate e alternative percorribili.

“Inoltre, l’aspetto regolatorio incide fortemente su una agricoltura come quella ligure e le sue filiere che presenta caratteristiche tecniche e di precisione, penso al settore floricolo e alla produzione di aromatiche e piante in vaso che vede il nostro ponente vero e proprio leader nazionale”

Per questo serve sostegno e provvedimenti idonei che possano difendere le nostre produzioni, specie in una regione come la Liguria che, per le sue caratteristiche territoriali, non ha margini estensivi di superfici agricole come altre regioni italiane” spiega ancora l’assessore regionale.

Tra le questioni aperte e sollevate dalle stesse associazioni di categoria la difficoltà di smaltimento delle pratiche regionali per accedere ai bandi e ai finanziamenti, come quelli del filone dell’ex Psr, ora Csr, con ritardi spesso dovuti alla mancanza di personale degli organi competenti, come lo stesso Ispettorato Agrario: “Sappiamo del problema e stiamo predisponendo le risorse adeguate per implementare l’organico e snellire quindi le procedure e le istruttorie in esame”.

“La semplificazione e l’alleggerimento burocratico sono senz’altro esigenze delle filiere agricole per la concessione dei fondi e quindi per incentivare gli investimenti necessari, penso ai giovani, alle donne ma anche a quanti sono rimasti esclusi da alcune opportunità di sviluppo e/o consolidamento della propria realtà imprenditoriale”.

Infine, il messaggio alle associazioni di categoria: “Come Regione garantiamo massimo impegno e dialogo, dobbiamo sederci attorno ai tavoli di confronto e definire decisioni condivise, senza polemiche ma con una prospettiva unitaria a salvaguardia di un settore trainante della nostra economia” conclude Piana.