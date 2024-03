Savona. Da via dei Vegerio, a via Paleocapa, passando per via Stalingrado e via Braja, sono decine le buche che si contano nelle strade savonesi. Dal centro ai quartieri, pessime condizioni per l’asfalto che non ha retto alle incessanti piogge dei giorni scorsi e girare in città, in auto e soprattutto in moto e in bicicletta, è un percorso a ostacoli.

E proprio le bici, tra pochi giorni, saranno protagoniste anche a Savona in occasione del passaggio, come ogni anno, della Milano-Sanremo. Diverse le vie cittadine che saranno percorse sabato 17 marzo dai ciclisti che arriveranno a Savona da lungomare Matteotti per proseguire su piazza Pancaldo, via Gramsci, corso Mazzini, via Montenotte, corso Colombo, corso

Vittorio Veneto e via Nizza.



Tra le vie che abbiamo girato, quella in condizioni migliori è la centralissima via Paleocapa, tra qualche sampietrino saltato e gettate di asfalto che ricoprono le parti più ammalorate. In corso Vittorio Veneto e corso Viglienzioni l’asfalto usato per fare i “tapulli” precedenti è stato portato via dall’acqua e in alcuni punti sembra di percorrere un sentiero sterrato. Non migliora la situazione in via Braja dove ci sono dei veri e propri buchi, come in via Mignone e via Grassi, via Pirandello, via Stalingrado.

Se per la tappa del Giro d’Italia, la quarta, la Provincia ha finanziato il rifacimento dell’asfalto di diverse strade provinciali per garantire un passaggio in sicurezza, nella città della Torretta non è bastata l’imminente (forse troppo rispetto alle settimane di maltempo) Classicissima di primavera.

Nel frattempo tra una ondata di pioggia e l’altra, qualche buco è stato ricoperto e tra chi polemizza per i lavori, qualcuno ironizza: “Meglio usare la farina“. I tecnici del Comune hanno iniziato la scorsa settimana i sopralluoghi e stanno finendo in questi giorni per avere una fotografia completa della situazione per poi avviare i lavori di ripristino dei danni.

Savona, il reportage: strade piene di buche dopo il maltempo

“Le buche più pericolose sono state ricoperte con l’asfalto a freddo. Finito il ‘censimento’ valuteremo in base alle risorse a disposizione come intervenire”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi. Per il passaggio della Milano-Sanremo l’assessore ha rassicurato: “Non ci sono problemi, passa su strade principali“.