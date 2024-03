Sabato 16 ad Albenga la manifestazione “Stop al genocidio e ai manganelli”

Albenga. Sabato 16 marzo alle ore 17.00 in piazza Trincheri ad Albenga si svolgerà la manifestazione “Stop al genocidio e ai manganelli”.

″Scenderemo in piazza per attirare l’attenzione su quanto sta succedendo nei territori occupati di Palestina e per denunciare e condannare allo stesso tempo l’uso violento della forza da parte dei tutori dell’ordine pubblico nei contesti di manifestazione”, ha spiegato Sinistra Ingauna.

L’invito è esteso “a tutti quanti hanno a cuore la pace e la tenuta democratica del paese”.

Nell’arco della manifestazione interverranno Erica Crespiani (Sinistra Ingauna), Rawan Fousfos (Associazione donne e mamme musulmane), Roberto Melone (Casa dei Circoli, Culture e Popoli) e verranno inoltre letti testi inneggianti la pace tra i popoli.