Sabato 1 giugno il primo Pride di Savona: “Per commemorare Penelope Please e parlare di diritti civili essenziali”

Savona. Si terrà sabato 1 giugno 2024 il primo Pride di Savona. Ad annunciarlo sono le associazioni “Please Savona Rainbow” e Arcigay Savona, in collaborazione con il Comune e con molte realtà savonesi.

“Uno degli scopi di questo evento sarà quello di commemorare Penelope Please – spiegano da Please Savona Rainbow e Arcigay Savona – Sarà anche un passaggio importante per la cittadinanza, un momento di confronto, di conoscenza, di crescita, di inclusione e un’occasione importante per parlare di diritti civili essenziali per tutte le persone in quanto tali”.

“La città di Savona è l’ultimo capoluogo di provincia della nostra regione ad aderire ed organizzare la marcia e la manifestazione dell’orgoglio della comunità LGBTQIA+. contro l’omolesbotransfobia. Anche se viviamo in uno Stato di apparente eguaglianza la realtà è ben diversa: appartenere alla comunità queer è ancora oggi motivo di discriminazione in molti ambiti come il lavoro, la famiglia, i contesti sportivi o la scuola solo per menzionarne alcuni. Il Pride non sarà solo un momento di manifestazione pacifica per accendere l’attenzione pubblica sui diritti ma permetterà alle cittadine e ai cittadini di entrare in contatto con la comunità che si sta attivando per portare il Pride anche a Savona e per diventare un punto di riferimento per la collettività”.

“Ringraziamo l’amministrazione per il supporto e la vicinanza alla causa dimostrato già negli scorsi mesi sia indirettamente, con le prese di posizione del nostro Sindaco in merito ad alcune questioni che ci stanno particolarmente a cuore, sia direttamente per questa attività in particolare gli assessori Pasquali, Branca e Negro, nonché tuttə le impiegate e gli impiegati comunali che costantemente ci supportano. Nelle prossime settimane usciranno maggiori dettagli inerenti la manifestazione (percorso, orari, programma della manifestazione, esposizione in ricordo di Penelope Please, solo per citarne alcuni); per rimanere costantemente aggiornati consigliamo di seguire le nostre pagine social”.

“Abbiamo già il sentore che sarete tante e tanti a voler partecipare e non aspettiamo altro che vedervi al Pride”, concludono le associazioni.