S.F Loano, Cattardico: “Pensare partita per partita la nostra filosofia. Eccellenza? Non è nel nostro DNA pensarci già vittoriosi”

Loano. Grazie alla vittoria sulla Praese per 2-0 grazie alle reti di Buonocore e Bonifazio, i loanesi strappano il pass per la finale di Coppa Italia Promozione che giocheranno a fine marzo contro il Bogliasco. Un altro risultato importante per una stagione quasi da incorniciare, siccome sarebbero nove i punti che permetterebbero alla S.F Loano di approdare in Eccellenza dalla porta principale.

Rimane molto lucido mister Cristian Cattardico, guida di un gruppo che ha sempre mostrato molto affetto nei suoi confronti. Sono state tante le fotografie di festeggiamenti per le vittorie e, nella maggioranza di queste, il “mago” era presente in mezzo ai ragazzi. Ma guai a darlo per vincitore: “Eccellenza, ‘doblete’ o ‘triplete’ sono parole troppo grosse per noi. Bisogna pensare una tappa alla volta, questo gruppo di giovani non deve pensare troppo a cose più grosse di loro. Quando poi sarà il momento, allora potremo parlare di quello che è successo. Finché non finisce l’anno non possiamo permetterci di staccare la spina, non è nel nostro DNA pensarci già vittoriosi“.

Mister, come commenti la gara di ieri? Una qualificazione alla finale che sta impreziosendo ancora di più una stagione davvero entusiasmante

Una bella soddisfazione per i ragazzi che hanno fatto un percorso importante anche in coppa, affrontando parecchie partite difficili e avendoci messo sempre l’anima. Ieri abbiamo portato a casa una qualificazione importante, a mio avviso anche meritata per quello che si è visto nelle due partite. Avevamo parecchie assenze, questa volta concentrate tutte nel reparto avanzato, ma abbiamo fatto una grossa prestazione. La vera forza del gruppo si vede in queste situazioni e durante la settimana, quando i ragazzi che giocano di meno alzano il livello dell’allenamento impegnandosi al massimo. Aldilà di chi parte dall’inizio e chi no, è lì che si fa la differenza.

Il punto a Ventimiglia lo consideri come un risultato positivo o negativo? Poi lo scontro diretto sarà a Celle, come stai gestendo tutte queste pressioni?

Il punto è ottimo e sono segnali positivi quando c’è dispiacere per non aver vinto. Questi sono ragazzi che vogliono vincere sempre, anche durante le partitelle. Abbiamo ottenuto un risultato importante dopo un ottima prestazione dove abbiamo creato tanto occasioni per il raddoppio, con parate importanti del loro portiere e su un campo difficile contro una squadra di qualità. Va bene il rammarico per non averla chiusa, però c’è solo da essere contenti. Lo scontro diretto a Celle? Prima c’è il San Cipriano, al Celle Varazze ci penseremo dopo la sosta senza alcun tipo di tensione.

Il ritorno in campo di Buonocore si è subito fatto vedere. Cosa gli hai detto in quel periodo di stop e che reazione hai trovato in lui?

Buonocore è un giocatore di calcio, che ha una tecnica e una visione di gioco che difficilmente si trova in queste categorie ma anche in quelle superiori come Eccellenza e Serie D. Si tratta di un ragazzo che ha un temperamento che ha volte lo ha portato ad avere qualche comportamento un po’ sopra le righe. Ma bisogna ricordarsi che parliamo di un classe 2001, con dei margini di crescita altissimi e che si impegna sempre. Ho trovato una persona positiva. Quando ha avuto questa lunga squalifica le prime settimane sono state un po’ difficili per lui, siccome ci tiene molto alla causa. Intanto ha continuato ad allenarsi in modo importante e quello che gli dicevo era di farsi trovare pronto perché ci sarebbe servito per il rush finale. Così ha fatto: non ha mai mollato di un centimetro. Probabilmente gli sono state messe delle etichette ma io ho trovato un ragazzo a modo e che si integrato benissimo nel gruppo. Sono contentissimo di lui, ci sta dando tanto in tutto e per tutto. Ma lo stesso discorso potrei farlo per Bonifazio, altro ragazzo del 2001 che quando si renderà conto della sua bravura riuscirà a fare ancora meglio. Anche lui sta facendo un campionato straordinario.

Hai sempre detto che si pensa “partita dopo partita”. Tre vittorie per decretarvi campioni, ora questo è matematico. Come state vivendo questo periodo e quanto sentite vostro questo momento?

Questa è la nostra filosofia. Non possiamo permetterci di andare troppo lontani con i pensieri. Abbiamo un’età media di squadra che non arriva neanche a 22 anni. Dobbiamo per forza evitare di fare voli pindarici strani, continuando a fare come abbiamo fatto fino ad adesso. Domenica ci sarà il San Cipriano e non penseremo di certo al Celle. Solo così riusciremo ad arrivare agli obiettivi, che arrivano alla matematica. Finché non si fa quel certo numero di punti noi dobbiamo lottare contro una squadra proprio come quella di Monteforte, costruita per vincere con giocatori esperti e abituati a vincere. Senza dimenticarci di Sestrese e Praese.

Loano sta ritrovando un entusiasmo che mancava da tanto tempo. Come ti stai trovando all’Ellena e cosa pensi che abbia acceso maggiormente il cuore dei loanesi?

Loano è sempre stata una piazza che ha masticato grande calcio, dove sono passati dei signori giocatori. Quando c’è una squadra di ragazzi giovani e del posto si crea quel senso di appartenenza che al giorno d’oggi è importante per creare gruppo. I ragazzi portano al campo tanta gente.

I risultati esaltanti di questa stagione possono darti il modo di prendersi qualche piccola rivincita sulle esperienze precedenti?

Non ho nessuna rivincita perché io mi sono sempre impegnato. Ho iniziato a giocare a calcio a cinque anni e continuo a metterci una passione incredibile. In ogni posto dove sono stato ho sempre cercato di essere umile ed ogni esperienza mi ha portato qualcosa. Sia le esperienze positive sia quelle negative mi hanno insegnato qualcosa. Quindi non mi interessa nemmeno averne, voglio godermi il presente e guardare avanti.