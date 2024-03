Condotta riparata, per l’acqua a Cairo Montenotte ritorno alla normalità [AGG]

Cairo Montenotte. Aggiornamento ore 19.41 – Sta tornado lentamente alla normalità la situazione del servizio idrico a Cairo Montenotte dopo la rottura di una delle condotte principali per l’erogazione dell’acqua. Secondo quanto appreso, la società Ireti, gestore dell’acquedotto, ha completato l’intervento di riparazione, dopo diverse ore di lavoro e di conseguenti disagi per la cittadinanza.

Sul posto, in via Bertagalla, ha operato personale tecnico per ripristinare il normale flusso idrico, che, progressivamente riprendere nelle zone e aree cittadine rimaste all’asciutto nel pomeriggio di oggi.

– Gravi disagi in queste ore in molte zone cittadine di Cairo Montenotte a seguito della rottura di una delle condotte principali del servizio idrico, avvenuta nell’impianto situato in via Bertagalla, dove si è verificato anche uno sversamento sulla strada.

A seguito del guasto tecnico i cittadini cairesi sono ad ora senz’acqua nelle loro abitazioni.

Il gestore dell’acquedotto, la società Ireti, sta intervenendo con proprio personale tecnico per risolvere nel più breve tempo possibile la situazione, tuttavia ad ora non ci sono tempistiche certe sul ripristino della condotta e quindi dell’approvigionamento idrico che riguarda le aree circostanti del territorio comunale.

“Ci hanno informato della rottura e del problema strutturale accaduto nel primo pomeriggio di oggi – dice il sindaco Paolo Lambertini – Come amministrazione comunale stiamo seguendo l’emergenza e siamo in costante contatto con Ireti per capire i tempi della riparazione, per qualsiasi comunicazione urgente la cittadinanza può rivolgersi al numero verde della società”.

“Auspichiamo che l’intervento sia concluso nel più breve tempo possibile per evitare ulteriore disagi alla nostra popolazione” conclude il primo cittadino cairese.