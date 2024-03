Rissa di Albissola: si va verso un altro weekend di chiusura, venerdì nuovo incontro per tentare un accordo in extremis

Albissola Marina. Ancora un weekend, e sarebbe il terzo di fila, con chiusura dei locali a mezzanotte e mezza ad Albissola Marina. E’ questo lo scenario più probabile al termine dell’incontro, questa mattina, del Comitato Sicurezza in Prefettura.

“Secondo me un inizio positivo, è stato fatto un passo avanti – è il commento al termine del sindaco, Gianluca Nasuti – Avevo trasmesso la proposta degli esercenti di mettere in campo a loro spese degli steward tutti i venerdì e sabato, da mezzanotte fino alle 5 del mattino; oggi il comitato ne ha preso atto. Ora si riunirà un tavolo tecnico con la Questura per capire e coordinare questa proposta con le forze dell’ordine, e a quel punto potremo immaginare di rivedere il provvedimento”.

Difficile, però, che questo possa avvenire entro sabato. Probabile, dunque, che la “ripartenza” della movida slitti al 15 marzo. “Io fin dal primo incontro ho detto che se il problema per i pubblici esercizi è tenere aperto un’ora in più non ho problemi ad autorizzarlo – conclude Nasuti – ma i ristoratori mi hanno spiegato che, senza un orario compatibile con l’apertura delle discoteche, non c’è questa necessità. Il discorso è stato portato avanti in maniera anche molto seria, e questo è un bene: non ci servono cose raffazzonate ma cose fatte bene, e per far le cose bene ci vuole del tempo“.

Se da un lato quindi si intravede la celebre luce in fondo al tunnel, dall’altro però gli esercenti devono prepararsi a un altro fine settimana “a fari spenti”. Uno scenario che, ovviamente, non fa piacere agli imprenditori del settore. E’ stato quindi fissato per venerdì mattina un nuovo incontro tra i commercianti e il sindaco Nasuti, nel tentativo di trovare una quadra in extremis.

Le immagini della rissa