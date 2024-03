Rispetto dell’ambiente: Celle Ligure è Comune “Plastic Free 2024”

Celle Ligure. Comune attento all’ambiente, ma non solo. Così Celle Ligure ha ricevuto il riconoscimento di “Comune plastic free”.

“Abbiamo iniziato un percorso con un obiettivo alto: liberarci della plastica, passando dalle parole ai fatti, – sottolinea il sindaco Caterina Mordeglia. – Come amministrazione siamo consapevoli delle difficoltà ma crediamo nell’importanza della limitazione della plastica nella vita quotidiana e continuiamo a rinnovare ogni giorno il nostro impegno invitando tutti a preservare l’ambiente anche con piccoli gesti concreti”.

A fine gennaio è stata presentata a Montecitorio la lista dei 111 Comuni che hanno superato la valutazione del comitato interno dell’Associazione Plastic Free Onlus, che si basa sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose del Comune e la collaborazione con la onlus.

“Soddisfazione per il risultato di Celle”, anche da parte di Barbara Noè, referente provinciale di Plastic Free Onlus. Il riconoscimento è stato consegnato al vicesindaco Giovanni Siri e all’ingegnere del Comune Enrica Bonorino, sabato scorso al Teatro Carcano di Milano.

In materia di ambiente, alla fine di febbraio Celle ha vinto anche il premio “Città per il verde” nella categoria Verde Urbano conferito in particolare per la riqualificazione del Giardino Mezzano e per il “Sentiero delle 7 Chiese”.