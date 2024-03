Risparmio idrico, approvato all’unanimità ordine del giorno di Brunetto: “Diffondere cultura del riutilizzo delle acque reflue affinate”

Liguria. “Migliori pratiche e risparmio idrico, con una più corretta e oculata gestione di questa risorsa sul nostro territorio anche per fornire il necessario approvvigionamento alla comunità ligure a costi più bassi”. E’ quanto prevede l’ordine del giorno proposto dal consigliere regionale della Lega e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto e approvato dal consiglio regionale.

“L’assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità il mio ordine del giorno che impegna la giunta ad avviare ogni azione utile affinché si diffonda la cultura del riutilizzo delle acque reflue affinate e venga impiegata il più possibile tale modalità di gestione razionale delle risorse idriche. Inoltre, questo documento ha impegnato la giunta ad avviare ogni azione utile a orientare gli Enti di Governo d’ambito per il servizio idrico integrato nelle scelte da operare per giungere alla soluzione più adeguata al riuso delle acque reflue urbane rispetto al contesto specifico”.

“E’ infatti un dovere anche etico avviare un percorso di ampio respiro per incrementare e mettere a sistema il recupero delle acque reflue affinate, rendendolo un sistema permanente e il più possibile diffuso in Liguria e in Italia”.