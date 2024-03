Rinviato all’8 ottobre lo spettacolo di Drusilla Foer al Teatro Moretti di Pietra Ligure

Pietra Ligure. E’ stato rinviato all’8 ottobre lo spettacolo “Venere Nemica” di Drusilla Foer al Teatro Moretti di Pietra Ligure previsto inizialmente per martedì 5 marzo e rimandata a giovedì 23 maggio.

La tournée teatrale, bruscamente interrotta il 22 febbraio a causa della brutta polmonite che ha colpito l’artista, dopo sole 8 date delle 46 previste (quasi tutte già esaurite) riprenderà a partire da settembre.

Drusilla, secondo i medici che l’hanno prontamente presa in cura, ha risposto bene ai trattamenti ma ha bisogno di tempo per una ripresa completa che le consenta di sostenere una tournée serrata e uno spettacolo che la vede in scena per oltre 90 minuti.

Tutti i biglietti restano validi per la data riprogrammata.

Lo spettacolo fa parte del cartellone della stagione 2024 del teatro comunale di Pietra Ligure.

Venere, Dea della bellezza e dell’amore esiste ancora. Creatura immortale, l’antica Dea vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti, immaturi e vendicativi e ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui teneramente invidia la mortalità che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze, sentimenti. Una pièce teatrale supportata dalla musica con un repertorio inaspettato, intenso, crudele, a tratti musical.