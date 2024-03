Rimpasto di giunta a Loano, Grande Liguria: “Si fa quando le cose non funzionano, i nodi vengono al pettine”

Loano. “Non possiamo che concordare la posizione assunta dal gruppo Nuova Grande Loano in merito al rimpasto in giunta. Normalmente si fanno tali operazioni quando le cose non funzionano, anche in politica valgono le parole ‘squadra che vince non si cambia’. Eravamo certi che prima o poi i nodi politici loanesi sarebbero venuti al pettine, non ci aspettavamo così presto”.

E’ quanto scritto in un comunicato stampa dalla sezione savonese di Grande Liguria. “Un sintomo del malessere che stanno vivendo, è uscito (anche se in sordina) allorquando una partito che compone la maggioranza fa i banchetti o attiva contatti social per sentirsi dire cosa non funziona dai cittadini. Normalmente queste attività le svolgono le opposizioni, in quanto se una maggioranza fa ciò che ha promesso non ha bisogno di conferme visto che su quelle proposte ci ha vinto le elezioni. Per cui ci fa pensare che questo partito sia talmente in difficoltà in questa amministrazione da tentare di smarcarsi con una mossa populistica e propagandistica”.

“Grande Liguria conferma il proprio appoggio alla minoranza loanese – concludono – che sta svolgendo un ottima opposizione a conferma che poteva essere un ottima amministrazione, quello che a nostra avviso serviva e serve a Loano”.