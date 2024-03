Rigassificatore, presentato esposto ai carabinieri: “La procura verifichi eventuale presenza di reati”

Savona. E’ stato presentato un esposto ai carabinieri in merito progetto del trasferimento della nave rigassificatrice Golar Tundra dal porto di Piombino al largo di Savona e Vado Ligure. I firmatari sono gli amministratori del gruppo Facebook “Fermiamo il mostro”, Monica Giovannini, Bruno Lugaro, Riccardo Dabinovic, Nicola Stella.

“Ovviamente non siamo dei giuristi ma chiediamo alla magistratura di esaminare l’eventuale presenza di reati contro l’incolumità pubblica a tutela della salute e dell’ambiente, reati contro la pubblica amministrazione (ipotizzando abusi e omissioni nella procedura amministrativa), reati di falsità in atti (consideranti i presunti travisamenti e gli occultamenti illustrati nell’esposto), reati contro il patrimonio pubblico mediante frode (considerando anche le risorse pubbliche dedicate)”, spiegano i firmatari dell’esposto.

Il gruppo, nato ad agosto, dopo aver letto sui giornali locali l’annuncio dell’installazione dell’impianto nella rada di Savona e Vado. “Poi abbiamo saputo che Savona non avrebbe fatto parte della conferenza dei servizi, allora è nata l’idea di fare i gruppi Facebook. Abbiamo iniziato a fare incontri per approfondire l’argomento e nel tempo abbiamo deciso di presentare un esposto”, ha detto Monica Giovannini.

“E’ stata una scelta per noi obbligata – ha detto Bruno Lugaro -. Come abbiamo letto, Toti è determinato a tirare avanti e con questa iniziativa crediamo di creare un ostacolo. Il progetto conteneva lacune e falsità, nel rendering consegnato ai sindaci le proporzioni della nave non vengono rispettati. Per quanto riguarda le mareggiate, i progettisti hanno considerato solo il 2022, uno degli anni con meno mareggiate. E andando indietro di 10 anni abbiamo dimostrato che il mare di Savona è molto più inquieto. Questo è un grande inganno”.

“Analizzando le rilevazioni dell’istituto nautico i dati sono importanti – ha ricordato Riccardo Dabinovic -. Per altro Iss, vigili del fuoco, capitaneria di porto hanno richiesto integrazioni su questi aspetti. Il nostro dubbio è molto fondato. Oltre a contrastare il progetto tramite le maifestazioni, abbiamo pensato di agire anche lungo una via tecnico giuridica e vedere se ci sono delle criticit. Sono 23 le richieste di integrazioni documentali fatte da enti della conferenza dei servizi”.

Nicola Stella ha concluso: “Se gli errori fatti sono dolosi o meno, lo deciderà la magistratura. Questa è una strada, ma ce ne sono anche altre. La stessa Eni ha detto che costerebbe molto di più e si potrebbe interpellare anche la Corte dei Conti”.

Ieri il presidente di Regione e commissario al rigassificatore Giovanni Toti ha dato l’ultimo aggiornamento sul’iter: “Snam sta ultimando il progetto finale che è stato ampiamente modificato per venire incontro alle esigenze sottolineate dai sindaci del territorio. Verrà presentato al ministero dell’Ambiente nelle prossime settimane, quando saranno sciolti anche gli ultimi dubbi circa la stazione di pompaggio a Quiliano e su cui aspettiamo che il Comune e il sindaco scelgano definitivamente la migliore collocazione urbanistica”.

Nel frattempo un gruppo di savonesi tra i 40 e i 60 anni hanno deciso di fare due brevi spot per sensibilizzare su questo tema. “Il video verrà promosso a livello nazionale – spiegano gli ideatori – L’intento è quello di lanciare un messaggio e per farlo abbiamo deciso di usare il mezzo di comunicazione per eccellenza che contraddistingue l’era moderna: il video”.