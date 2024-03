Rigassificatore, il sindaco Isetta contro Toti: “In questa vicenda lei non ci rappresenta”

Quiliano. “In risposta all’ennesima dichiarazione scomposta del commissario straordinario Toti, noi sindaci e puntualizziamo che, ben lungi dal ‘lavarsene le mani’, siamo costretti ed impegnati da mesi a cercare di difendere i territori che amministriamo ed i cittadini, dai pericoli che potrebbero discendere proprio dalle scelte avventate da lui assunte in riferimento allo spostamento del Rigassificatore Golar Tundra dal porto di Piombino alla rada di Savona-Vado”. Lo scrive, in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

“Una difesa dai possibili e nefasti impatti socio-economici ed ambientali – spiega -. Il sig. Toti ha deciso di dismettere il ruolo di Presidente di Regione per assumere quello di un commissario di Governo che vuole imporre il posizionamento di un impianto davanti alle spiagge bandiera blu ed in prossimità di zone marine protette, le infrastrutture funzionali nell’immediato entroterra, ad un territorio che compatto, cittadini e amministratori, da mesi evidenzia elevatissime criticità. Noi crediamo che questo non sia esercizio di buona amministrazione ne’ di buona politica, che dovrebbe appunto ascoltare i territori e non ignorarli contrapponendosi alle loro indicazioni”.

“No commissario Toti, in questa vicenda lei non ci rappresenta. Esamineremo gli aggiornamenti e seguiremo l’evoluzione dei procedimento e del progetto. Il sottoscritto e il Comune di Quiliano continueranno a lavorare con responsabilità, attenzione e con determinazione insieme alle altre Amministrazione, insieme alle associazioni e insieme ai cittadini”, conclude Isetta.