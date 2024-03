Rigassificatore, il gruppo Quelli della catena: “In tremila abbiamo detto no al progetto, inutile e dannoso”

Savona. Sabato 23 marzo scorso a Savona, ad ascoltare i rintocchi della Campanassa tra tantissime fiaccole accese eravamo in tremila. Tremila persone che hanno riempito nuovamente Piazza Sisto IV prima e Piazza del Brandale dopo, per ribadire l’ennesimo NO allo scellerato progetto FSRU Alto Tirreno, inutile, dannoso ed imposto dall’alto senza alcuna possibilità di dialogo. Tremila persone che rappresentano la realtà di un territorio vivo, che vuole decidere come impostare il proprio futuro. Un Presidente di Regione non dovrebbe difendere gli interessi dei cittadini per dovere istituzionale? Pare non sia il caso, per cui è al Commissario ‘Influencer’ che ci rivolgiamo”. Lo dice il gruppo Quelli della Catena dopo la manifestazione di sabato pomeriggio.

“Ieri, in un messaggio social, ci ha definito ‘la Liguria del no che si oppone alla Liguria del sì’, offendendo ancora una volta la nostra intelligenza con il solito vile tentativo di declassare una protesta apolitica di liberi cittadini nell’eterna dicotomia tra ‘chi si assume la responsabilità di fare le cose’ e chi ‘strumentalizza ogni dubbio e ogni paura’, tra presunta modernizzazione condita da inopportune metafore di ‘rovi e rovine’. Noi non vediamo rovi e rovine: l’unico modo per costruire ‘un futuro migliore […] per le generazioni che verranno’ non è imporre ad aree con un lungo passato di sacrificio nuovi insediamenti industriali e relative servitù, ma salvaguardarne il processo di mutazione in atto, fatto di un mare ricco di Bandiere Blu, di aree protette e di un entroterra rigoglioso”.

“Ecco, noi ‘cittadini del no’ – proseguono – diciamo invece SI’ all’indipendenza energetica mediante una politica lungimirante, alla tutela del mare e della biodiversità, al turismo e suo indotto, alle piccole comunità energetiche, a tutte le opere innovative in armonia con il territorio e le comunità locali e non di meno, al rispetto dei cittadini e delle amministrazioni locali, cardini di ogni democrazia che voglia definirsi tale. Le fiaccole non si spegneranno, continueranno a illuminare il futuro del nostro territorio. E la Campanassa non cesserà di suonare, continuerà a unirci nella custodia del nostro futuro”.

“L’eco dei rintocchi arriverà anche alla splendida Villa Zanelli, che l‘alter ego Presidente della Regione Liguria inaugurato in pompa magna proprio oggi, ma con “vista rigassificatore” come spada di Damocle domani”, hanno concluso.

Aggiunge il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Liguria Roberto Arboscello commentando le parole di Toti sul rigassificatore: “Toti fuori controllo: allibiti dalle dichiarazioni sul rigassificatore a margine dell’ennesima passerella in occasione della apertura di Villa Zanelli. Ulteriore insulto alle istituzioni. A fronte delle continue spiegazioni dei sindaci e delle amministrazioni locali sui motivi di contrarietà al progetto, oggi dimostra tutta la sua mancanza di rispetto verso chi, per dovere e per senso di responsabilità, tutela i propri cittadini e il proprio territorio. Liquidare chi ogni giorno lavora per la propria comunità con un “se ne lava le mani” è inaccettabile. I sindaci non se ne lavano le mani. I sindaci stanno dicendo in tutti i modi che quel progetto è incompatibile con i loro territori, che i loro cittadini non lo vogliono e che non sono disposti a indicare soluzioni diverse dal non portare a Savona Vado il rigassificatore. Ha deciso di scegliere lui? Sappia che ha deciso contro il volere di un territorio compatto e fa bene a dire che se ne assume piena responsabilità”.