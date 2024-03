Rifondazione Comunista Liguria aderisce alla lista “Pace, terra e dignità”: il calendario degli incontri nel savonese

Liguria. “Abbiamo aderito alla lista Pace, terra e dignità” nata da un appello lanciato da Michele Santoro, Raniero La Valle e Ginevra Bompiani e lavoreremo per portare parlamentari pacifisti al Parlamento Europeo”.

Lo fanno sapere da Rifondazione Comunista Liguria, dalla quale hanno proseguito: “Siamo disertori della logica bellicista che si è impadronita dell’Europa e che ci ha catapultato sull’orlo della terza guerra mondiale”.

“Mai come oggi la pace, il cessate il fuoco, il disarmo devono essere al centro della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo. Uscire dalla guerra significa anche uscire da un’economia di guerra che mette al primo posto le spese militari”.

“La pace è oggi il principale programma politico attorno al quale costruire una mobilitazione popolare contro la follia della guerra”, hanno concluso.

Oltre che in tutti i Comuni della Regione sarà possibile firmare per la lista a Savona: sabato 23 Marzo Corso Italia angolo via Paleocapa dalle 16, Domenica 24 Marzo dalle 16 in Piazza Sisto IV, lunedì 25 Marzo, martedì 26 Marzo e giovedì 28 dalle 16 alle 19 in corso Italia angolo via Paleocapa.