Riduzione tassa di soggiorno: presentata dai consiglieri della lista “Toti per Savona” una interpellanza

Savona. Il comune di Savona aveva istituito l’imposta della tassa di soggiorno e con delibera approvata dal consiglio comunale in data 30 novembre 2023 aveva aumentato tale imposta da 1 a 4 euro al giorno. Per i campeggi 1 euro, per le strutture alberghiere a una stella 2 euro, a 2 stelle e agriturismi 2,50, a tre stelle 3 euro, case vacanza, strutture a 4 stelle, bad and breakfast e appartamenti a uso turistico 3,50 e infine 4 euro (al massimo) per le strutture alberghiere a 5 stelle.

Il motivo era stato che l’imposta era destinata a finanziare gli interventi previsti dal bilancio comunale di previsione, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.

Con queste premesse i due consiglieri della lista “Toti per Savona”, Margarita Coppo e Pietro Santi hanno firmato l’interpellanza per la richiesta di una riduzione. “Vogliamo sapere a quanto ammontano ad oggi le entrate di tale imposte, quali interventi siano stati finanziati con tali introiti”. Si legge nell’interpellanza.

Un’altra richiesta presentata dai consiglieri riguarda la richiesta di valutare: “in via principale una riduzione dell’imposta di soggiorno riportandola ai valori già previsti con la previgente delibera comunale n18 del 18/08/2020 (nella quale era prevista una imposta da un minimo di euro 0.50 al giorno per i campeggi ad un massimo di euro 2.50 al giorno per gli alberghi 4 o 5 stelle) in subordine una riduzione di detta imposta nei periodi di bassa stagione compresi tra il primo ottobre e d il trenta aprile”.