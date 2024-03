Riduzione del numero di ami del palamito, Osa: “Una buona notizia. Troppi pesci vicini al limite di estinzione”

Liguria. “Il palamito, o palangaro, è uno strumento di pesca professionale, costituito da molti ami e lenze appesi ad un filo orizzontale galleggiante; non è selettivo e, a seconda della profondità della lenza, può catturare qualsiasi animale e con grande efficacia: razze, pescispada, tonni, gronghi, orate, spigole, cernie, dentici, delfini, etc”.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) segnala che “un decreto del 1968 lo permetteva, con un massimo di 200 ami, anche ai pescatori sportivi; ai quali veniva e vengono concessi altri strumenti professionali come nasse, coppi, rezzagli, bilancini, lenze fisse e a traino, oltre alla diffusa canna, fino a cinque contemporaneamente e con lenze fino a tre ami; ed un massimo di ben 5 chili di catture al giorno”.

“La recente riduzione del numero di ami del palangaro a 50 da parte del ministero dell’agricoltura ha scatenato l’ira dei tanti politici difensori di chi si diverte ad uccidere animali per sport, in cerca del loro voto; e la Liguria non fa eccezione, con l’italoforzuto Claudio Muzio ed il pidiessino Luca Pastorino a preannunciare vibranti interrogazioni rispettivamente al consiglio regionale ed al parlamento: destra e sinistra unite nella ‘crociata’ in nome del rispetto della tradizione, ma il palamito, alias ‘catalana’, è di origine spagnola”, aggiungono da Osa.

OSA ricorda ancora che “gli scienziati denunciano che il 62% dei pesci del Mediterraneo è vicino al limite dell’estinzione; ed i circa 200mila pescatori sportivi liguri fanno la loro parte, soprattutto con gli scarsi limiti previsti dalla legge alla loro attività, aggravata da episodi di vendita illegale a pescherie e ristoranti di parte del pescato (e i professionisti si “arrabbiano”), ostacolati soltanto dall’impegno encomiabile delle capitanerie di porto”.