Rete idrica e depurazione acque, Cira srl di Dego combatte la siccità e investe in nuove captazioni e approvvigionamento

Dego. Venticinque anni di storia, quasi 400 chilometri di lunghezza della rete idrica che serve circa venti mila persone e più di dodici mila utenze spalmate su ventun Comuni: sono questi alcuni dei numeri di Cira srl, la società nata nel 1998 come consorzio che oggi soddisfa l’ato centro ovest savonese, con un totale di ventisei dipendenti a fronte degli undici iniziali. A illustrare il lungo percorso di espansione sono il direttore generale, l’ingegnere Maurizio Valle, insieme a Jessica Giordano, responsabile del settore progetto e sviluppo, e al presidente Franco Bologna.

“Cira gestisce la rete idrica e la depurazione delle acque e negli ultimi anni ha registrato un incremento di investimenti soprattutto legati alla captazione, all’approvvigionamento e all’efficienza energetica. Sono stati oltre 600 gli interventi sulle reti nel 2023, per un totale di oltre 890mila euro. Purtroppo le perdite si attestano ancora sul 45 per cento ma con l’opera di ripristino delle vecchie condotte e di mappatura di tutta la rete stiamo facendo grandi passi per diminuire questo dato negativo” – spiega Valle.

Tra i lavori recenti più significativi quello per derivare acqua ad uso potabile dal subalveo del fiume di Pallare, in località Romana a Bormida, con l’estensione della rete acquedottistica tra Bormida e Carcare, o l’intervento che ha colmato il deficit idrico nei comuni di Carcare, Cosseria, Dego, Roccavignale e Millesimo, con sei operazioni infrastrutturali, tre interconnessioni di reti, un nuovo pozzo di emungimento, il potenziamento di captazioni esistenti e la costruzione di un nuovo serbatoio.

E ancora, per affrontare la siccità effettuate tre interconnessioni di reti, un nuovo pozzo di prelievo e un impianto di trattamento mobile a Dego, Bormida e Calizzano. “Sono in tutto una sessantina i serbatoi della nostra rete, ma vista la presenza dell’importante invaso artificiale di Osiglia stiamo lavorando per ottenere finanziamenti che possano permetterci, in accordo con Tirreno Power, gestore del bacino, di realizzare una nuova rete di adduzione idrica con collegamento tra Osiglia e Millesimo che possa approvvigionare gran parte della val Bormida”, prosegue Valle, che pone l’accento anche sul piano di mappatura, georeferenziazione e distrettualizzazione delle reti acquedottistiche con la riabilitazione di tratti di rete, che comprende il rilievo delle reti idriche e la loro rappresentazione tramite GIS, l’installazione di strumenti SMART per la misura dei parametri idraulici, la modellazione idraulica delle reti idriche, il tutto per un controllo attivo delle perdite.

“Il cambio di passo degli ultimi anni è evidente – sottolinea il presidente Franco Bologna – Fino a pochi anni fa Cira non riusciva ad investire e ad essere così capillare sia sugli interventi straordinari che sulle manutenzioni. Esistono ancora criticità da affrontare ma si cerca di ripristinare tutte le condotte obsolete e garantire minori perdite soprattutto in questo periodo ormai lungo di crisi idrica”: