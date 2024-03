Regione, Lista Toti: “Liguria regina dell’occupazione e il silenzio del centrosinistra”

Liguria. “I dati sono positivi, l’occupazione nel 2023 è cresciuta, il trend relativo all’impiego delle donne è più che positivo, mentre di negativo ci sono i dati relativi neet, sempre meno. La Liguria è in testa alla classifica italiana delle regioni virtuose tutte, oltre che del Nord Ovest. Ma c’è un qualcosa di stonato: mentre l’economia ligure si dimostra sana e molti ragazzi paiono trovare la propria strada, c’è chi non commenta, chi tace”. Così, in una nota, la Lista Toti.

“Perché fare opposizione per il centrosinistra – spiegano – è solo cercare punti negativi anche dove non ci sono, come avviene spesso per la promozione turistica, e quindi ci aspettavano trovassero un appiglio per non dover ammettere che le strategie dell’amministrazione, propositive e concrete, funzionano: dal lavoro svolto dalle agenzie per il lavoro, passando per l’accreditamento di enti formativi fino ai centri per l’impiego e agli investimenti infrastrutturali”.

“Che per una volta la minoranza abbia capito che un bel tacer non fu mai scritto? Poco importa, sappiamo che presto torneranno al loro consueto disfattismo, forti di anni di immobilismo e no che nulla creano né distruggono, ma nemmeno trasformano… Ssst, lasciateli meditare. Noi, nel frattempo, sommiamo un nuovo successo per la regione che punta a diventare anche riferimento del nord lavorativo, oltre che di interesse turistico”, concludono.