Raid vandalico a Cisano sul Neva, Cgil Savona: “Attacco alla democrazia e alla Costituzione della Repubblica”

Cisano sul Neva. “A Cisano sul neva, la scorsa notte, per la seconda volta è stata deturpata la facciata principale del palazzo comunale, é stata imbrattata con scritte anonime e offensive nei confronti del Sindaco. La Camera del Lavoro di Savona unitamente alla FP Cgil di Savona oltre ad esprimere preoccupazione per modalità e toni (scritte offensive e intimidatorie), utilizzati esprimono solidarietà e sostegno al sindaco, alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Cisano sul Neva e più in generale all’amministrazione del Comune”. Lo dichiarano Cgil Savona e FP Cgil Savona.

“Rigettiamo tali modalità che non hanno luogo nella dialettica costruttiva, civile e democratica che è parte fondamentale dell’amministrare”, proseguono.

“Atti vandalici di questo tipo ad una sede di un Conune così come ad un sindacato è un attacco alla democrazia e alla Costituzione della Repubblica, è necessaria una presa di posizione forte di tutte le forze democratiche del territorio”, concludono.