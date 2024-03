Travolto sui binari, muore ragazzo di 19 anni: circolazione ferroviaria sospesa per due ore

Aggiornamento ore 12.30 – Nulla osta da parte delle Autorità competenti alla ripresa della circolazione fra Genova Brignole e Genova Quarto, la circolazione gradualmente tornerà regolare. Coinvolti nell’interruzione con allungamenti tempi di viaggio fino 70 min: 1 Frecciabianca, 2 Intercity e 6 Regionali. 2 Frecce, 4 Intercity e 14 Regionali parzialmente cancellati nel tratto interrotto. Attivato da Trenitalia, a supporto del trasporto pubblico locale presente nel tratto urbano, un servizio bus tra Brignole e Nervi.

Liguria. Tragedia sulla linea ferroviaria di Genova, dove un ragazzo 19enne è stato travolto e ucciso da un treno in transito. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 10 all’imbocco di una galleria tra Sturla e Quarto.

Sul posto i medici del 118 che però non han potuto far nulla per il giovane di cui al momento non si conosce l’identità. Sul luogo anche polfer e vigili del fuoco.

Il traffico ferroviario è sospeso: coinvolti, fino alle 12, 3 Frecce, 1 Intercity e 14 Regionali.

Secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di tragico gesto volontario: secondo alcuni testimoni oculari il giovane avrebbe raggiunto i binari autonomamente, aspettando l’arrivo del convoglio.