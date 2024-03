Rabbia ad Albisola: “Chi ha investito il pavone Ornella non si è fermato”

Albisola Superiore. Dolore e rabbia. Poche ore dalla morte del pavone, ed ecco che si leva un coro di sdegno. A quanto pare, chi ha investito “Ornella”, non si sarebbe fermato per soccorrere l’animale. Lo dicono più persone, lo scrivono anche sui social.

Una storia che ha ferito un intero quartiere. La pavonessa da mesi era accudita e amata da tutti. Si avvicinava ai negozi, alle scuole. Le persone le davano da mangiare. Intorno a mezzogiorno un’auto l’ha investita.

“Speriamo che i vigili dalle telecamere riescano a risalire a chi è stato” rimarcano a IVG.it.

Sono di questa mattina gli ultimi scatti che la ritraggono a un passo dalle vetrine. Perché Ornella era più di un’attrazione. Era la storia di un’amicizia cancellata in un lampo tra via Guelfo e via Vittorio Veneto.