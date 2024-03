“Quiliano: una città da scoprire”, la guida illustrativa in scena alla rassegna “Letture tra i cedri” a Villa Cambiaso

Quiliano. Nella mattinata di domenica 24 marzo 2024 alle ore 11.30 presso Villa Cambiaso, in occasione della prima edizione della rassegna “Letture tra i cedri”, la Fiera del Libro di Savona, organizzata da Espansione Eventi di Paola Savella in collaborazione con l’ASD Delfi Arte e Sport e l’Associazione Museo Villa Cambiaso, con il patrocinio della Città di Savona, si terrà la presentazione della guida “Quiliano: una città da scoprire. Tra storia, natura, cultura, prodotti tipici e… gastronomici” (editore Alzani). Ad illustrare questo libro agevole, dotato da una corposa documentazione fotografica, saranno il sindaco Nicola Isetta e il vice-sindaco e assessore alla cultura Nadia Ottonello.

La guida “Quiliano: una città da scoprire” è stata infatti realizzata dal Comune di Quiliano, interamente a cura degli uffici comunali con il supporto dell’amministrazione comunale e della redazione di “Quilianonline”, e finanziata interamente con le sponsorizzazioni ottenute, e rappresenta il primo vero prodotto editoriale illustrativo di Quiliano, del suo territorio e delle sue particolarità.

Il libro nasce come prodotto editoriale conseguente all’ottenimento del titolo di “Città”, riconosciuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a favore del Comune di Quiliano con il D.P.R. 24 marzo 2021, ed è stato diffuso sul mercato nazionale nei mesi successivi, figurando regolarmente anche nello stand dell’editore Alzani presso il Salone del Libro di Torino.

“Questa guida illustrativa – dichiarano il Sindaco Isetta e l’assessore Ottonello “è stata realizzata proprio per colmare un vuoto significativo esistente. A Quiliano mancava infatti un libro agile e consultabile dedicato al nostro territorio, alla nostra storia, ai monumenti e alle tipicità locali, destinato sia alla popolazione locale sia soprattutto ai visitatori e a quanti frequentano e stanno scoprendo il nostro Comune. Abbiamo lavorato fortemente per rilanciare Quiliano, renderlo più visibile, conosciuto, e meritevole di una valorizzazione maggiore rispetto al passato, nella consapevolezza di un’apertura verso orizzonti più ampi e aperti al pubblico macrocomunale, provinciale e regionale. La guida dedicata a Quiliano ha permesso di far conoscere la nostra Città oltre i confini locali, e ha rappresentato una delle tappe significative del nostro percorso di ripresa, riqualificazione e valorizzazione del territorio.”