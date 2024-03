Proseguono gli incontri per “Savona Capitale della Cultura 2027”: Sala Rossa gremita

Savona. Sala Rossa in Comune gremita per l’incontro con i cittadini per l’inizio del percorso sulla scelta dei temi di Savona Capitale della Cultura. Roberta Milano, responsabile della comunicazione, evidenzia la necessità di partire dai punti di forza (Savona è la prima provincia ligure per turisti e sesto porto crocieristico d’Italia).

Oltre al sindaco Marco Russo, gli assessori Elisa Di Padova e Nicoletta Negro presente l’“ufficio di candidatura”, composto da 5 persone. Con Verri ne fanno parte Roberta Milano (figura riconosciuta a livello nazionale nei settori del marketing e del turismo, coordinerà la comunicazione), Marta Sperati (dirigente dell’ufficio Cultura) e due giovani individuati da Fondazione De Mari: Beatrice Giacardi, laureata in Conservazione dei beni culturali e attualmente iscritta alla laurea specialistica in Digital Humanities al Campus di Savona, e Francesco Zoppi, che ha conseguito una laurea magistrale alla Cattolica di Milano in Economia dei Beni Culturali.

“Una delle parole ricorrenti nelle recensioni su Savona è ‘sorpresa’. I turisti non hanno aspettativa perché noi non ci siamo raccontati”, aggiunge Milano. Il Comune è al lavoro per trovare un logo e poi sarà aperto un sito web insieme a Visit Savona, oltrei ai canali social (Facebbok, instagram, whatsapp).

Sul problema socialdemografico Milano aggiunge ancora: “Savona potrebbe essere un laboratorio in Europa, siamo avanti in un problema e possiamo esserlo anche con la soluzione”. Tra le proposte del pubblico costruire un ponte tra generazioni, integrare il campus alla città, riportare a Savona i giovani andati via, valorizzare l’entroterra.

A luglio sarà presentata la manifestazione di interesse di partecipazione al bando per la candidatura di Savona a Capitale della Cultura. Il calendario delle scadenze è stato presentato oggi pomeriggio durante la commissione consiliare in Comune a Savona da Paolo Verri, coordinatore del lavoro necessario alla creazione del “dossier” di 60 pagine che costituirà la candidatura ufficiale. A settembre la presentazione del dossier. A dicembre la giuria nomina la shortlist delle finaliste. A marzo ci sarà l’audizione pubblica delle finaliste al ministero e nella primabera 2025 la nomina della città vincitrice.