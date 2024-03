Proroga ai balneari, polemica ad Alassio: Adiconsum attacca Galtieri-Invernizzi. La replica: “Nessun conflitto di interessi”

Alassio. È polemica sulla proroga ai balneari ad Alassio, dove l’Adiconsum ha puntato il dito contro il vicesindaco Angelo Galtieri e l’assessore Rocco Invernizzi sul tema della proroga delle concessioni ai bagni marini.

A generare il caso, la votazione di una delibera (a cui hanno preso parte i due amministratori in questione), già adottata da diversi Comuni, che proroga appunto ai balneari la gestione degli stabilimenti e che, secondo Adiconsum, darebbe vita ad un conflitto di interessi. Ma i due amministratori non ci stanno e rispediscono la polemica al mittente.

Le due situazioni, già di base, sono comunque diverse: da una parte, Galtieri è proprietario, con la sua famiglia, dell’hotel Aida, che gestisce un tratto di spiaggia, ma la cui titolarità è in capo all’Istituto San Francesco delle suore francescane. Dall’altra c’è Invernizzi, la cui sorella è titolare dei bagni Marcella e, benché lui non risulti direttamente coinvolto, per i casi di incompatibilità bisogna risalire fino al settimo grado di parentela.

“Questa polemica, che ritengo strumentale, è legata a supposti interessi personali, – ha spiegato lo stesso Invernizzi contattato dalla redazione di IVG. – Non nego, come tutti sanno, che la mia famiglia è da anni titolare di una concessione demaniale marittima tesa alla conduzione di uno stabilimento balneare, una spiaggia, nel borgo Coscia ad Alassio”.

“Premesso che la mia attività professionale privata è del tutto estranea alla gestione dell’attività balneare, la norma incriminata, l’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 dispone comunque che ‘…gli amministratori […], devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado’. E di per sé un commento ultroneo ma, vista la diatriba sorta, vale la pena precisare”, ha proseguito.

“La delibera in oggetto è chiaramente un provvedimento avente carattere generale e non specifico, trattandosi, come si evince anche dall’oggetto stesso della delibera, di una mera presa d’atto di disposizioni legislative vigenti, ovvero di disposizioni non deliberate e decise dall’amministrazione comunale che, tra l’altro, anche volendo, non avrebbe autorità legislativa nel merito”, ha aggiunto ancora l’assessore al Demanio.

“Oltretutto, il deliberato definisce che ciò è previsto sino ‘…alla conclusione delle procedure selettive…’ Pertanto, per quanto sommariamente esposto e come già dichiarato da tutta l’amministrazione comunale anche in altre sedi, si ratifica con serenità la contezza di avere operato nella più totale trasparenza e legalità”, ha concluso.

Dello stesso avviso anche il sindaco di Alassio Marco Melgrati: “Si tratta di una delibera di carattere generale, che si limita a recepire una norma nazionale. Non esistono riferimenti riconducibili a interessi di singoli soggetti o società: non esiste nessun tipo di incompatibilità”.