Promozione, sfida per i playoff al Corrent: il LIVE di Carcarese-Ventimiglia

CARCARESE – VENTIMIGLIA 4-1 (5’ Brignone, 7’ Gambacorta, 45’+16 Dematteis, 45’ + 19 Croce, 45’ + 21 Saviozzi)

67’ Termina il primo tempo

66’ POKER DELLA CARCARESE! Batti e ribatti su corner, al secondo tentativo Saviozzi segna il quarto gol biancorosso

64’ TRIS! Sugli sviluppi di un corner, incornata perfetta di Croce: la Carcarese si mette a distanza di sicurezza. 3-1

61’ GOOOOOOOOOL! Bolide all’incrocio di Dematteis, Carcarese di nuovo in vantaggio

57’ Ancora Carcarese pericolosa su corner: batte dalla sinistra Brovida, Brignone sul primo palo devia, per un soffio Croce non riesce a toccare a porta vuota

56’ Crossa dalla destra in area, Saviozzi di testa non riesce a centrare lo specchio della porta

52’ Brignone vincono alla doppietta: riceve dal corner e colpisce di testa, incornata di poco a lato

47’ Dopo 20 minuti di stop per la forte pioggia, le squadre rientrano in campo. Il gioco riprende con la punizione dal limite di Saviozzi, un rasoterra insidioso che attraversa l’area e si spegne sul fondo

26’ Grandine al Corrent, sospesa la partita

21’ Ammonito Diamanti

19’ Ancora Carcarese: cross di Brovida dalla sinistra per Brignone che in area colpisce di testa, sfera di poco sopra la traversa

18’ Brovida entra in area sulla sinistra e punta il primo palo, dove Scognamiglio riesce a deviare

15’ Proteste della Carcarese per un fallo di mano di Bastita in area, ma l’arbitro invita a proseguire

13’ Mancino dal limite di Brovida, Scognamiglio blocca in due tempi

12’ Giallo per Bastita, duro a centrocampo su Nonnis

7’ GOOOOOOOOL! Pareggia subito il Ventimiglia: cross di Sparma per Gambacorta, la sua incornata colpisce il palo e si infila in rete 1-1

5’ GOOOOOOOOL! Dal dischetto va Brovida, Scognamiglio è bravo ad intuire e a parare, ma sulla respinta arriva Brignone che di prima realizza l’1-0

4’ RIGORE PER LA CARCARESE per fallo su Croce! Proteste del Ventimiglia

Si parte alle 15:01, forte vento e pioggia al Corrent

Carcare. Vincere per continuare a sognare i playoff, è questo l’obiettivo di Carcarese e Ventimiglia che questo pomeriggio, sotto una pioggia battente, si affronteranno al Candido Corrent, fischio d’inizio alle ore 15:00.

Entrambe le formazioni arrivano da un buon periodo, in cui hanno trovato risultati e continuità. Solo uno il passo falso della Carcarese nel 2024, ovvero la sconfitta nel derby con il New Bragno, mentre nelle altre gare ha collezionato 4 vittorie e 2 pareggi. Assolutamente positivo anche il girone di ritorno del Ventimiglia che, dopo aver chiuso il 2023 con il ko di Celle, non ha più perso: cinque in totale le vittorie conquistate e tre i pareggi.

La squadra imperiese nel nuovo anno è tornata anche a raccogliere punti in trasferta, dove in questa stagione ha dimostrato di avere qualche difficoltà: solo 9 dei 35 punti totali sono arrivati lontano dal Morel (dove è imbattuta) e quasi tutti (8) nel 2024. Bilancio quasi identico tra gli impegni interni ed esterni invece per la Carcarese che al Corrent ha conquistato 20 punti e in trasferta 18.

Per quanto riguarda la classifica, sono tre i punti che separano le due squadre con i i valbormidesi in avanti, al sesto posto, a -2 dalla zona playoff, mentre gli imperiesi sono settimi. Una vittoria oggi quindi permetterebbe al Ventimiglia non solo di continuare la rincorsa verso i piani alti della classifica, ma anche di raggiungere i biancorossi. Dal canto suo, però, la Carcarese non è intenzionata a lasciare punti per strada, anzi la volontà è anche quella di rivendicare la brutta sconfitta (per 4 a 1) subita all’andata.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Croce, Diamanti, Manfredi, Nonnis, Brovida, Bertoni, Dematteis, Brignone, Saviozzi. A disp.: Delfino, Moretti F., Bianchi, Alò, Briano, Gualberti, Zizzini, Canaparo, Della Rossa. All. Alessio Ponte

VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Arena, Zampella, Peirano, Cassini, Ierace, Ala, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea. A disp.: Dodaro, Seva, Lorenzi, Planet, Schittzer, Lariello, Felici, Latella. All. Gianfranco Massullo

ARBITRO: Alessandro Padula di Novi Ligure

ASSISTENTI: Gezim Rushanaj e Noureddine Benou di Genova