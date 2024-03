Promozione, lotta fino all’ultimo minuto al Corrent: tra Carcarese e Celle Varazze finisce 3-4

CARCARESE – CELLE VARAZZE 3-4 (38’ Nelli, 40’ Brignone, 53’ Saracco, 82’ Spozio, 92’ Manfredi)

47’ GOOOOOOOL! Bertoni per Manfredi che in area calcia di prima e accorcia le distanze. 3-4

46’ Giallo per Carro Gainza per trattenuta su Briano

45’ Cinque minuti di recupero

40’ Simone Severi prende il posto di Anselmo

38’ Doppio cambio per Ponte: dentro Canaparo e Zizzini, fuori Saviozzi e Brignone

37’ GOOOOOOOOOL! azione insistita della Carcarese, alla fine ci pensa capitan Spozio a metterla dentro con una conclusione dal limite. 2-4

32’ Corner di Spozio, sul primo palo Brignone colpisce di testa, ma non riesce a centrare lo specchio

30’ È il turno di Edoardo Severi, prende il posto di Colombo

28’ GOOOOOOOOL! Neanche il tempo di entrare in campo che Cuka va in gol, al limite scambio con un compagno e calcia: la palla colpisce il palo e si insila in rete. 1-4

27’ Cuka prende il posto di Nelli

26’ Doppio cambio per la Carcarese: fuori Diamanti e Dematteis, dentro Spozio e Alò

24’ Rovesciata di Saviozzi in area: palla alta

23’ Secondo cambio per il Varazze: Morando esce per Bonanni

16’ Primo cambio per mister Ponte: Briano prende il posto di Della Rossa

13’ TRIS! A vuoto un giocatore della Carcarese, la palla arriva ad Anselmo che, sul filo del fuorigioco, serve Nelli: l’attaccante biancoblu spara in porta la palla dell’1-3

8’ GOOOOOOOOOOL! Sinistro all’incrocio di Saracco, Celle Varazze di nuovo in vantaggio. 1-2

5’ cross di Saviozzi dalla sinistra, bravo Debenedetti ad anticipare Brignone in agguato

1’ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo sul risultato di 1-1

45’ Un minuto di recupero

40’ GOOOOOOOOOOOL! Arriva subito la risposta della Carcarese: destro micidiale di Brignone al limite dell’area. 1-1 e tensione sugli spalti tra le due tifoserie

38’ GOOOOOOOOOOL! Filtrante per Nelli che dalla destra entra in area e a tu per tu con Giribaldi, con un diagonale, realizza il vantaggio ospite

35’ Scambio tra Nelli e Anselmo al limite dell’area, Manfredi riesce ad intercettare il passaggio ed ad allontanare: grande intervento del difensore locale

34’ Primo cambio per mister Monteforte: fuori Tissone, dentro Balleri

33’ Corner dalla sinistra di Morandi direttamente in porta, Giribaldi allontana con i pugni

30’ Partita fin qui equilibrata, ritmi alti in campo

23’ Cartellino anche per Bertoni per fallo su Nelli

18’ Cross per Anselmo, la sfera rimbalza in area, l’attaccante biancoblu colpisce di testa, Giribaldi in uscita riesce in qualche modo ad allentare il pallone

18’ Ammonito anche Nonnis, duro su Orlando

17’ Giallo per Orlando, falloso su Mombelloni

16’ Azione in velocità della Carcarese: scambio tra Bertoni, Brignone e Saviozzi, ma quest’ultimo, al limite dell’area, si allunga troppo il pallone

11’ Grande occasione per la Carcarese: uscita di Debenedetti che devia con i pugni, la palla finisce a Dematteis, batti e ribatti in area, se ne impossessa Brignone che scarta il difensore e calcia con il destro a porta vuota, ma trova Morandi a murare e salvare i biancoblu

8’ Punizione di Della Rossa dai 30 metri, il n. 7 batte sul secondo palo dove trova Bertoni che non riesce ad impattare bene il pallone e manda sul fondo

4’ Filtrante di Brignone per Saviozzi, Tissone bravo ad anticipare l’attaccante locale che si sarebbe trovato a tu per tu con Debenedetti

Si parte alle 15:01 con i cori delle due curve ad animare il Corrent, pubblico da grande occasioni

Carcare. Match importantissimo in vista dei playoff al Candido Corrent, dove questo pomeriggio si affrontano Carcarese e Celle Varazze (inizio ore 15:00) per la 26° giornata di Promozione A.

Molto preziosa la posta in palio per i valbormidesi che vogliono continuare la loro corsa per accedere alla fase successiva del campionato. Da due domeniche i biancorossi hanno agguantato il quinto posto, sorpassando il Pontelungo (ora ad un punto di distanza), ma non basta. Il regolamento, infatti, prevede che la distanza tra la 2° e la 5° debba essere al massimo di sei punti affinché quest’ultima acceda ai playoff, mentre al momento la distanza tra Carcarese e Celle Varazze è di 9 punti. Una vittoria oggi sarebbe quindi molto importante, anche in vista degli impegni successivi dei valbormidesi, che non si prospettano per nulla semplici.

Alla fine del campionato mancano 4 gare e i biancorossi dovranno affrontare due scontri diretti: contro la quarta Sestrese (soffiarle il posto significherebbe non avere più il problema della distanza dalla seconda) e contro la terza Praese. Prima e dopo queste due sfide, l’insidiosa trasferta di Ceriale e l’impegno casalingo con il Camporosso che chiuderà il torneo.

Meno complicato ma comunque non così facile il calendario del Celle Varazze che domenica prossima sfiderà la capolista San Francesco Loano e poi dovrà affrontare Campese (squadra che lotta per la salvezza), Quiliano&Valleggia e Ventimiglia.

All’andata ad avere la meglio fu il Celle Varazze che vinse 2 a 1: vantaggio di Arcidiacono, pari di Mombelloni, gol vittoria di Balleri in zona Cesarini. Vedremo come andrà oggi al Corrent.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Diamanti, Manfredi, Nonnis, Della Rossa, Bertoni, Dematteis, Brignone, Saviozzi. A disp.: Delfino, Bianchi, Alò, Spozio, Gualberti, Dagnino, Zizzini, Canaparo, Briano. All. Alessio Ponte

CELLE VARAZZE: Debenedetti, Colombo, Orlando, Tissone, Schirru, Saracco, Durante, Carro Gainza, Nelli, Morando, Anselmo. A disp.: Ghizzardi, Ferrando, Severi E., Severi S., Balleri, Risso, Bonanni, Cuka, Monte. All. Luca Monteforte

ARBITRO: Luca Magaglio di Imperia

FASSISTENTI: Oba Ntakirutimana e di Alessandro Mito Savona