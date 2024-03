Promozione, la Carcarese mette la quarta. Ponte: “Ragazzi straordinari. Playoff? Sarebbe un grande risultato”

Finale Ligure. La Carcarese espugna il Borel e realizza la sua quarta vittoria consecutiva. Mister Alessio Ponte, dopo aver festeggiato con i tifosi, si è espresso ai microfoni con tanta soddisfazione.

“Partita difficilissima oggi, contro un Finale in salute. Tra l’altro sono passati subito in vantaggio su punizione, la gara si è messa quindi per noi subito in salita – analizza il tecnico -. Avevamo pochissimi spazi, eravamo sempre raddoppiati. Poi siamo andati negli spogliatoi e questi ragazzi straordinari hanno ricaricato le energie per rientrare e fare un secondo tempo strepitoso trovando due gol: la punizione da cineteca di Brignone e Saviozzi che è stato bravissimo a ricevere la punizione di Brovida e ad infilarla sul primo palo”.

Il futuro prossimo mette di fronte ai valbormidesi una serie di partite particolarmente probanti: “Saranno una più interessante dell’altra, dovremo giocarle al massimo e con serenità, per noi accedere ai playoff sarebbe un grande risultato. Domenica prossima arriverà al Corrent il Celle Varazze, uno squadrone, noi dovremo fare la nostra partita e poi vedremo il campo cosa dirà”.