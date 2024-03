Promozione, il LIVE di Finale-Carcarese

FINALE – CARCARESE 1-2 (6’ Chiarlone, 54’ Brignone, 66’ Saviozzi)

45’ 4 minuti di recupero

44’ Della Rossa rileva Brovida

40’ È il turno di Stagnaro, entra al posto di Renda

37’ Cambio anche per la Carcarese: Alò prende il posto di Saviozzi

36’ Cambio per il Finale: Fuori Arzarello, dentro Nazarenko

35’ Giallo anche per Renda, duro su Mombelloni

33’ Saviozzi ci prova da 20 metri, Mondino blocca in due tempi

27’ Scalia lascia il campo a Piedepalumbo

25’ Ammonito Giribaldi, per perdita di tempo durante il rinvio

24’ Lancio di V. Brillo in area, uscita a vuoto di Giribaldi, ma per fortuna dei biancorossi sul pallone arriva Nonnis che spazza via

21’ GOOOOOOOOOOOL! Punizione di Brovida dal limite, girata di testa di Saviozzi sul primo palo: sorpasso della Carcarese

20’ Giallo per il neo entrato Zeggio, falloso su Briano. Per proteste viene ammonisyo anche mister Delfino

16’ Altra sostituzione per i locali: entra Zeggio al posto di Belvedere

13’ Brignone per Brovida che entra in area, si sposta la palla sul destro e calcia, para Mondino

11’ Primo cambio per il Finale: fuori Cafarotti, dentro Simigliani

9’ EUROGOL DI BRIGNONE! Punizione dal limite per la Carcarese, batte il n. 10 che toglie le ragnatele dal sette e si prende il applausi del pubblico

3’ Lancio per Cafarotti sulla sinistra, il giovane crossa in area per Renda, ma trova Nonnis che devia in angolo

1’ Via alla ripresa, subito un cambio per mister Ponte: entra Briano al posto di Bianchi

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo sul risultato di 1-0

45’ Giallo a Mondino, reo di aver perso troppo tempo per il rinvio

44’ Saviozzi ci prova dalla distanza, rasoterra insidioso che finisce di poco a lato

39’ Contropiede del Finale con Renda che ci prova prova due volte, prima trova la deviazione del difensore, poi tira alto

38’ Corner sul secondo palo per Manfredi che schiaccia di testa, Mondino fa suo il pallone

37’ Bianchi in area per Brovida che dalla linea di fondo crossa in area, inizia una serie di batti e ribatti infinita, che si conclude con il corner per la Carcarese

34’ Triangolazione tra Cafarotti e Renda, che entra in area e tenta il tiro, bravo Nonnis a seguirlo e deviare, ultimo tocco di Giribaldi che manda in angolo

33’ Bel cross di Brovida dalla sinistra, bravi Scalia ad anticipare Brignone in agguato in area piccola

30’ Scontro tra numeri 7 a centrocampo, dolore alla caviglia per Renda, cartellino giallo per Brovida che era diffidato, salterà la prossima con il Celle25’ Carcarese prende le redini del match alla ricerca del pari, senza però riuscire ad essere mai veramente pericolosa

20’ Gran palla di Brignone che lancia sulla sinistra Saviozzi, l’attaccante va via in velocità al difensore e in area lascia partire il mancino: conclusione potente ma imprecisa

8’ Di nuovo tregua per la pioggia, spunta il sole a Finale

7’ Giallo per Brillo V. per trattenuta su Brovida



6’ GOOOOOOOOOOL! La punizione di Chiarlone passa in mezzo alla barriera biancorossa e si infila in rete. Finale in vantaggio

5’ Fallo di Mombelloni su Renda punizione al limite per il Finale

2’ Dopo una pausa prima dell’inizio della partita, ricomincia a piovere al Borel

Si parte alle 15:03, Finale con maglia a righe giallorosse e calzoni blu, Carcarese con la tradizionale divisa biancorossa

Finale Ligure. Allontanarsi dalla zona playout, continuare la corsa per accedere ai playoff: sono questi rispettivamente gli obiettivi di Finale e Carcarese che questo pomeriggio (ore 15:00) si affrontano al Borel per la 10° giornata del girone di ritorno di Promozione A.

Entrambe le squadre arrivano alla sfida con l’umore alto, dopo i risultati delle scorse giornate: tre vittorie consecutive per i ragazzi di mister Delfino; cinque successi e un pareggio (con la capolista San Francesco Loano) per i valbormidesi che nel 2024 hanno perso solo il derby con il New Bragno.

Un bottino, quello della Carcarese, che ha permesso ai biancorossi di raggiungere il quinto posto in classifica, sorpassando la scorsa giornata il Pontelungo, sconfitto proprio dal Finale. I playoff sembrano quindi un obiettivo ancora raggiungibile, anche se non sono concessi passi falsi.

Lo stesso vale per il Finale che, appena fuori dalla zona playout, non può permettersi troppi errori per aggiudicarsi la salvezza. Solo due infatti i punti che separano i rivieraschi dal 12° posto occupato dal Pra, sette invece le distanze dalla penultima Camporosso. Tutto è quindi ancora possibile. Così come lo è battere la Carcarese, i giallorossoblù lo sanno bene, perché all’andata si sono imposti per 2 a 0 grazie alle reti di Dagnino e Ottina, e oggi vogliono replicare tra le mura amiche. Ma la squadra di Ponte di certo non starà a guardare, anzi.

FORMAZIONI

FINALE: Mondino, Arzarello, Brillo V., Scalia, Pastorino, Chiarlone, Renda, Belvedere, Dagnino D., Cafarotti, Brollo G. A disp.: Martinetti, Folco, Piedepalumbo, Aroca, Zeggio, Kacellari, Stagnaro, Nazarenko, Simigliani. All. Giancarlo Delfino

CARCARESE: Giribaldi, Bianchi, Mombelloni, Bonifacino, Manfredi, Nonnis, Brovida, Bertoni, Dematteis, Brignone, Saviozzi. A disp.: Delfino, Dagnino, Gualberti, Alò, Spozio, Briano, Zizzini, Canaparo, Della Rossa. All. Alessio Ponte

ARBITRO: El Mahadi El Bouazaoui di Chiavari

FASSISTENTI: Valerio Bonavita di Albenga e Osama Chamchi di Savona