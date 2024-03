Processione di fede lungo le vie di Varazze per San Giuseppe

Varazze. Una grande processione di fede lungo le vie del Borgo di Varazze, ha reso omaggio, domenica 17 marzo, a san Giuseppe, protettore del mondo del lavoro e della famiglia, con una forte partecipazione popolare e i Crocifissi delle Confraternite cittadine e delle frazioni di Varazze, nonché una di Cogoleto e il Priorato delle Confraternite della Diocesi di Savona. La cassa lignea del Santo, opera del Maragliano, ha percorso il classico itinerario che si diparte dall’Oratorio della Confraternita dedicata a S. Giuseppe, sito in piazza Sant’Ambrogio, seguendo quindi via Lanzerote Malocello, per ritornare, attraverso viale Nazioni Unite e via Campana, nell’antico e suggestivo Oratorio, dove è stato esposto anche lo stupendo “Cristo morto”, altra meraviglia del ‘600.

La riuscita e sentita manifestazione religiosa si è conclusa con l’invocazione a San Giuseppe da parte del Parroco di Sant’Ambrogio, don Claudio Doglio, per impetrarne la protezione ai lavoratori che col sudore della fronte affrontano ogni giorno fatiche e pericoli, e alle famiglie, anch’esse unite in questa festività in cui San Giuseppe ne è sicuro esempio di vita umile e laboriosa.

La Banda Musicale “Cardinal Cagliero”, ha reso, come sempre, un ottimo servizio, in accompagnamento alle preghiere dei fedeli. Era presente il Sindaco di Varazze, Ing. Luigi Pierfederici con la Giunta Comunale. Un bravò ai solerti Confratelli dell’Oratorio di San Giuseppe e della Santissima Trinità, per l’ottima organizzazione della ricorrenza del Santo e della processione, coordinata, quest’ultima, con la Polizia Locale.

(Testo e immagini di Mario Traversi)