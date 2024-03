Processione al Santuario per la festa patronale, prefettura: “Non avvicinarsi al fronte della frana”

Savona. Nella mattinata odierna, si è tenuta, presso la Prefettura di Savona, una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di polizia e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, gli Assessori alla Città vivibile e alla Cura della Città di Savona nonché il Rettore del Santuario di Nostra Signora della Misericordia per l’esame delle misure di safety e security predisposte dagli organizzatori dell’evento.

Nel corso della riunione sono stati esaminati tutti gli aspetti relativi allo svolgimento della manifestazione e approfonditi, sulla scorta dell’esperienza maturata in occasione delle precedenti edizioni, alcuni accorgimenti essenziali per il regolare svolgimento della stessa, quali, tra gli altri, la regolazione del flusso dei partecipanti all’evento, la verifica della presenza di vie d’esodo, la gestione della viabilità.

Su tale ultimo aspetto, è emersa la necessità di precisare all’utenza che la sospensione temporanea del transito veicolare della S.P. n.12 “Savona- Altare” al chilometro 5+650 per un importante movimento franoso verificatosi nei giorni scorsi non impedisce la fruizione della via di accesso al Santuario di Nostra Signora della Misericordia, evidenziando comunque l’importanza di evitare che i partecipanti alla processione si avvicinino, anche solo per curiosità, al fronte della frana.