Prima Categoria, Rossiglionese sconfitta ma consapevole. Nervi: “Vogliamo la salvezza diretta, contro l’Albissole puniti da errori individuali”

Rossiglione. Domenica pomeriggio presso il “Faraggiana” di Albissola Marina Albissole e Rossiglionese si sono affrontate in occasione della ventesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone B). Al termine del match, a prevalere sono stati i biancazzurri con un netto 4-1. Dopo aver ottenuto 7 punti contro Masone, Multedo e Città di Savona gli uomini di mister Maurizio Nervi sono dunque incappati nella terza sconfitta consecutiva.

“La partita odierna è stata condizionata da qualche errore individuale – ha commentato il tecnico dei bianconeri – che ha favorito i primi due gol dell’Albissole senza troppa fatica. Loro sono una squadra organizzata che punta sulla propria fisicità e sulla qualità, probabilmente arriveranno a fine campionato vincendolo perchè hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle altre squadre”

“Noi – ha proseguito Nervi – a mio parere abbiamo disputato una buona partita, tuttavia quando si regalano tre gol su quattro diventa difficile. Ci teniamo comunque una buona prestazione. Abbiamo commesso qualche passo falso ultimamente soprattutto in casa contro l’Olimpic, ma la squadra c’è e lo ha dimostrato anche nel secondo tempo di oggi tornando in campo con il piglio giusto nonostante fosse sotto 3-0”.

In seguito l’intervistato ha analizzato i prossimi impegni che attenderanno la sua squadra fissando l’obiettivo: “Noi vogliamo giocarci la salvezza diretta perchè abbiamo già incontrato le prime della classe. Prossimamente arriveranno gli scontri diretti con Lido Square e Old Boys Rensen. Se saranno playout andremo a giocarcela come fatto fino ad oggi, non siamo morti come qualcuno pensava dopo il girone d’andata. Dobbiamo migliorare sugli errori individuali che nelle ultime partite hanno gravato abbastanza sul risultato finale”.

Infine Nervi ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Negli scontri diretti a fare la differenza saranno la voglia di vincere ogni duello con l’avversario e soprattutto il non aver paura. Scendere in campo tesi è controproducente. Dovremo scendere in campo sereni e consapevoli del fatto che ce la possiamo giocare sicuramente fino alla fine”.