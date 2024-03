Prima Categoria “B”. Priamar Liguria vs Old Boys Rensen LIVE: la salvezza passa dal “Levratto”

PRIAMAR LIGURIA 0 vs OLD BOYS RENSEN 1 (71′ G. Paini)

76′ Si parlava di fretta per descrivere il primo tempo dell’Old Boys, ma ora sembra essersi invertito il copione. Molto più imprecisa e poco lucida la Priamar rispetto a quanto fatto fino a pochi minuti fa.

73′ Si fa male Nocerino che è costretto a uscire. Entra al suo posto Djomi.

71′ Paini non sbaglia! Esecuzione non impeccabile ma rimane immobile Calcagno, Old Boys avanti nel punteggio.

69′ Rigore per l’Old Boys! Presunto fallo di mano da parte di Cella, penalty per gli ospiti.

67′ Altra sostituzione nell’Old Boys Rensen: Riccardo Bozzo al posto di Bettella.

65′ Va a colpire di testa Cella ma il 5 non centra la porta. Intanto discussione tra il tecnico di casa e il capitano Bardhi che non ha seguito una sua indicazione.

62′ È il momento dei cambi: Cella manda in campo Pistola al posto di Rebottaro, Rolando inserisce Gianluca Paini e toglie Rinaldi.

60′ Scocca l’ora di gioco, prova a far male su punizione Garetto: la mattonella è distante e defilata, ma il tiro del 7 si spegne a lato solo di qualche centimetro.

57′ Corner che fa tremare la porta dell’Old Boys: il cross arriva dalle parti di Alaza Gouni che tenta una girata al volo, palla di poco sul fondo.

55′ Faggi con il destro dalla distanza, pallone di poco sopra la traversa. Da posizione ravvicinata calcia poco dopo Bozzo ma senza dare forza, para facilmente il portiere.

50′ Fermo nella propria area di rigore Damonte, si teme un infortunio al ginocchio. Entra Ferrero al suo posto.

48′ Sfiora il gol la Priamar! Pescato in profondità Alaza Gouni che riesce a dribblare il portiere ma da posizione defilata non trova la porta, poi dopo un rimpallo Imeraj conclude sul fondo.

Si riparte con una modifica rispetto ai primi 45 minuti: Rolando inserisce Faggi sostituendo Boggiano.

Secondo Tempo

45+3′ Finisce il primo tempo, parità al Levratto. Ottima prestazione della Priamar, ma manca il gol. Cresce nel finale l’Old Boys, vedremo se gli arancioneri saranno ancora più pericolosi nella ripresa.

45+1′ Brivido da fuori area di Bozzo che riesce a liberarsi della pressione avversaria e va al tiro, la sfera va vicino all’incrocio dei pali.

42′ Cross da calcio di punizione di Garetto che trova sul secondo palo la testa di Rinaldi, palla fuori di poco.

39′ Sta per volgere al termine una prima frazione abbastanza scarica dal punto di vista agonistico. Pochi contrasti e duello e poche trame di gioco interessanti. Adesso prova a salire di livello la fase offensiva dell’Old Boys ma appare solida la retroguardia rossoblù.

33′ Ancora Imeraj porta palla orizzontalmente al limite dell’area e assiste Alaza Gouni che ha la possibilità di colpire a una decina di metri dalla porta, ma calcia sull’esterno della rete. Pochi secondi dopo ammonito Boggiano per un fallo ai danni proprio di Imeraj.

28′ Si riscatta Imeraj, o perlomeno ci prova, trovando lo spazio per servire Oddera che può concludere da buona posizione, ma il 9 sbaglia il primo controllo e si fa superare dal difensore che recupera. Rossoblù che meriterebbero il vantaggio ma stanno sprecando parecchio.

26′ Si divora il vantaggio Imeraj! Cross morbido di Bardhi per l’inserimento del 10 lasciato solo in area di rigore, ma l’attaccante della Priamar calcia senza lucidità e il pallone termina alto.

22′ Fallo di Rebottaro su Boggiano a centrocampo, cartellino giallo all’indirizzo del numero 7 della squadra di Mario Cella.

20′ Da lontano la conclusione di Bettella non impensierisce la difesa della Priamar. Frettoloso, così si può descrivere l’atteggiamento dell’Old Boys nel primo quarto del match.

15′ Oddera calcia dal limite, deviazione di Damonte che fa spegnere la corsa della sfera sul fondo. Calcio d’angolo per una Priamar convincente in questo primo scorcio di gara.

9′ Si stampa sulla barriera la punizione di Nocerino. Buono fin qui l’atteggiamento dei padroni di casa che, agevolati dal vento a favore, stanno manovrando il pallone con più facilità degli avversari.

5′ Ambizioso il tentativo da lontano di Ghini, semplice per Poggi bloccare il tiro che termina in posizione centrale.

1′ La prima offensiva della partita viene condotta da Bozzo, ottimo intervento in uscita da parte di Calcagno che riesce a respingere la conclusione.

Sotto il sole di Zinola, comincia la sfida!

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Priamar Liguria: 1 Calcagno, 2 Bardhi, 3 Sivori, 4 Ghini, 5 Cella, 6 Nocerino, 7 Rebottaro, 8 Perotti, 9 Oddera, 10 Imeraj, 11 Alaza Gouni. A disposizione di mister Cella: 12 Abate, 13 Djomi, 14 Pucci, 15 Bovero, 16 Pistola, 17 Bruzzone, 18 Rapa, 19 Issaka, 20 Sylla.

Old Boys Rensen: 1 Poggi, 2 Battaglia, 3 Rinaldi, 4 Boggiano, 5 Brenelli, 6 Damonte, 7 Garetto, 8 Piccardo, 9 F. Bozzo, 10 Zolezi, 11 Bettella. A disposizione di mister Rolando: 12 Scaramuzza, 13 Chiastra, 14 Ferrero, 15 R. Bozzo, 16 Pastorino, 17 Faggi, 18 S. Paini, 19 G. Paini, 20 Rossi.

La direzione arbitrale è affidata a Filippo Masini della sezione di Genova.

Savona. Il rush finale di stagione è pronto a emettere i propri verdetti e, sebbene oggi non ne avremo ancora una ufficiale, il pomeriggio del “Felice Levratto” può anticiparne uno. La Priamar Liguria, infatti, in caso di sconfitta (se il Lido Square perdesse sul campo dello Speranza) avrebbe come unica ancora di salvezza lo spareggio. Se è vero, però, che la classifica complica il destino del club savonese, va anche ricordato che la squadra di mister Mario Cella è reduce da un fondamentale successo contro la Letimbro. Il tecnico, che si è dichiarato pronto a fare follie in caso di permanenza in Prima Categoria, ha dimostrato di credere ancora nell’impresa.

La trasferta dell’Old Boys Rensen, invece, può dare seguito al buon momento di forma della squadra di Alessio Rolando. La società arenzanese, infatti, ha perso solo una delle ultime sei gare, vincendone due. Dopo il KO di ieri della Spotornese, gli arancioneri possono limare ulteriormente il gap con la zona tranquilla della graduatoria. Dunque, una sfida delicata prima di affrontare mercoledì sera gli ultimi minuti della gara contro l’Albissole, che, a meno di eventuali colpi di scena, assegneranno il titolo a Diana e compagni.