Prima Categoria “B”, la Priamar c’è ancora e crede nell’impresa. Cella: “Non molliamo, in caso di salvezza pronto a fare follie”

Savona. Allontanarsi dalla linea gialla, sta arrivando la Priamar. È con una citazione travisata del celeberrimo annuncio udibile in qualsiasi stazione d’Italia nel momento dell’arrivo di un treno che è possibile illustrare la voglia di rivalsa della società del presidente Grasso.

Soltanto l’iniziare a “correre come un treno” può salvare la squadra guidata da mister Mario Cella, allenatore il quale non ha mai nascosto di credere alla permanenza nella categoria e ora tornato a sognare insieme ai propri ragazzi grazie alla vittoria ottenuta domenica contro la Letimbro. “Il nostro obiettivo da qui alla fine – ha dichiarato il tecnico – è conquistare più punti possibili cercando di toglierci delle soddisfazioni. Non dovremo mai guardare la classifica ma pensare partita dopo partita, questa è la mia ricetta”.

Cella in seguito ha proseguito illustrando la propria filosofia: “Credo molto nei giovani e, per constatare quanto sto affermando, è sufficiente guardare l’età media dei ragazzi che schiero in campo. Credo che la lotta salvezza domenica sia stata riaperta perchè noi non molliamo e non lo faremo fino a quando la matematica non ci dirà il contrario. La nostra arma in più in questo finale sarà proprio la linea verde, i miei ragazzi hanno fame e voglia di mettersi in mostra”.

“Quando abbiamo giocato contro Spotornese, Albissole e Savona – ha continuato l’intervistato – avevo già intravisto un miglioramento. Domenica poi, contro la Letimbro, ho viso la squadra giocare come piace a me. Non ci siamo chiusi ma abbiamo cercato di giocarci le nostre carte e l’abbiamo fatto bene”.

Davide Nicola, quando nella stagione 2016/2017 era riuscito subentrando ad annata in corso a salvare un Crotone apparentemente spacciato, aveva percorso il tragitto dal capoluogo di provincia calabrese a Vigone (suo paese d’origine ubicato nella città metropolitana di Torino) in bicicletta. Quale potrebbe essere la promessa da mantenere di Mario Cella in caso di salvezza della Priamar? “Non ho pensato a cosa farei in caso di salvezza – ha ammesso l’allenatore -, ma certamente potrebbe essere qualcosa di particolare perchè assumerebbe i contorni di un mezzo miracolo. La nostra stagione non è nata sotto i migliori auspici ed è continuata in maniera difficile, se dovesse arrivare la salvezza meriterebbe qualcosa di particolare. La sfida con l’Old Boys Rensen in questo senso sarà cruciale, vogliamo dare il massimo”.

Per raggiungere l’obiettivo saranno fondamentali le reti degli attaccanti e in questo senso, oltre al numero 9 Alberto Oddera, la Priamar potrà contare sul killer instinct di Kevin Tuci. “Siamo una bella squadra – ha dichiarato il classe 2003 -, considerando l’unità del nostro gruppo potremmo essere più in alto. Il cambio di allenatore ha portato una grinta incredibile, abbiamo voglia di salvezza. Siamo tornati a vedere la luce in fondo al tunnel, ognuno di noi cercare di dare qualcosa in più per poter raggiungere l’obiettivo”.

“Ho iniziato a giocare a calcio a 5 anni disputando anche dei campionati sotto leva – ha proseguito l’intervistato -. Fin da bambino ho avuto passione per questo sport, un sentimento che i miei genitori e ‘Johm’, il mio storico gruppo di amici, hanno sempre sostenuto. Grazie alla mia esperienza al Legino, per merito di Fabio Tobia, ho capito che per vincere bisogna allenarsi duro e sudare. È un allenatore che mi ha dato tanto e per questo motivo ci tengo a ringraziarlo”.

Infine Tuci ha concluso il proprio intervento tornando sulla percentuale di salvezza della Priamar: “Noi ci crediamo, si può fare. Dovremo fare punti in tutte le ultime partite rimaste. Proverò a segnare il più possibile per portare il risultato a casa, essere il bomber classe 2003 più prolifico del campionato non mi basta”.