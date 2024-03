Prima Categoria “B”, Albissole-Rossiglionese LIVE: biancazzurri a caccia di un ulteriore passo verso la Promozione

Risultato: Albissole 3-1 Rossiglionese (3’, 28’, 45’+3 Galiano, 51’ Chillè) [Live]

Alle 16:04 prende il via la seconda frazione.

Termina 3-0 il primo tempo.

Al 45’+3 l’ennesima incursione sulla fascia dei biancazzurri vale il terzo gol: Galiano prenota un pallone da portare a casa a fine partita, è 3-0 Albissole!

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 45’ ecco un altro cartellino, questa volta all’indirizzo di Galiano.

Al 43’ anche Piombo viene inserito nell’elenco degli ammoniti a causa di qualche protesta di troppo.

Al 42’ la Rossiglionese fa tremare la traversa della porta difesa da Negro il quale, sulla conseguente mischia, è costretto ad un intervento strappapplausi per mantenere inviolata la porta: brivido per l’Albissole.

Al 40’ la formazione ospite continua a spingere costringendo Bruzzone ad un fallo che gli costa il cartellino giallo.

Al 33’ la Rossiglionese tenta di riaprire la sfida spaventando la retroguardia biancazzurra, ma il tentativo termina sul fondo.

Al 31’ Alessio Piombo rileva Gagliardi: primo cambio a causa di un piccolo acciacco tra le file dei Ceramisti.

Al 28’ l’Albissole sceglie di ricordare al pubblico presente il motivo per cui è in testa alla classifica: un dai e vai spettacolare tra Iadanza e Crovella libera quest’ultimo sulla fascia il quale, con un cross calibrato alla perfezione, pesca Galiano che, in spaccata a porta spalancata, non può sbagliare: è 2-0 al Faraggiana!

Al 24’ Pastorino compie un’irregolarità venendo sanzionato: è lui il primo ammonito del match.

Al 17’ Rebagliati cerca il raddoppio direttamente da calcio di punizione, ma Branda risponde presente bloccando il suo tentativo.

Al 10’ prosegue il forcing dei Ceramisti con la Rossiglionese che parrebbe aver accusato il colpo dell’immediato vantaggio avversario.

Al 3’ pronti, via e l’Albissole riesce immediatamente a capitalizzare la propria superiorità con Galiano che trova la rete approfittando di un’incertezza del portiere avversario: è 1-0 biancazzurro al Faraggiana!

Alle 15:00 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

Albissole: Negro, F. Bruzzone, Crovella, Fonjock, Pasquino, Curci, Gagliardi, Iadanza, Diana, Rebagliati (C), Galiano.

A disposizione: Malinverni, Incorvaia, Siri, Minuto, Scarfì, Andrea Piombo, Alessandro Piombo, Damonte, Cozzi.

Allenatore:

Rossoglionese: Branda, Levratto, Tosonotti, Gesualdi, Sorbara (C), Pastorino, Cartosio, Oliveri, Chillè, Laguna, Di Cristo.

A disposizione: Folli, Oddone, Bahiti, Macciò, Parodi, Boccia, N. Pastorino, Nnanna.

Allenatore: Maurizio Nervi.

Arbitro del match è il signor Igor Nicola Viviani della sezione di Genova.

Presentazione

Albissola Marina. Oggi presso il “Faraggiana” Albissole e Rossiglionese si affrontano in occasione della ventesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone B). I biancazzurri, squadra che nel girone di ritorno ha dimostrato di saper solo vincere, andranno a caccia dell’ennesima affermazione per ribadire ancora una volta la propria voglia di Promozione. Attenzione però all’avversaria: gli uomini di mister Nervi, dopo la sosta natalizia, si sono cuciti addosso la nomea di “ammazzagrandi” e, nella gara odierna, proveranno sicuramente a confermarsi come tali.