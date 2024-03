Prima “B”, si rigiocheranno gli ultimi sette minuti: la sentenza di Albissole vs Old Boys

Albissola. Qualche settimana fa la capolista si era vista annullata la vittoria per 2 a 0 contro l’Old Boys Rensen, partita giocata domenica scorso al Faraggiana. Il tutto era partito da una rissa avvenuta sugli spalti del Faraggiana sul finire della partita, come si legge nel comunicato del giudice sportivo. Il direttore di gara (in Prima Categoria senza supporto degli assistenti), spinto da una situazione “nervosa e violenta”, aveva deciso di ridurre l’extra time da 10 a 3 minuti totali, decretando così la fine della gara.

Nel nuovo dispositivo uscito oggi si legge una modifica alla precedente sentenza: la gara non dovrà rigiocarsi interamente, ma soltanto per gli ultimi 7 minuti di recupero.