Ponte crollato a Baltimora, baia chiusa sine die: l’impatto sul porto di Savona

Liguria. Terminata la ricerca dei dispersi, dopo il crollo del ponte di Baltimora, il Francis Scott Key Bridge, collassato dopo essere stato urtato da una nave portacontainer, il commercio marittimo mondiale inizia a fare i conti con la chiusura del grande porto fino a data da destinarsi e il possibile impatto sulle rotte commerciali intercontinentali.

Lo scalo di Baltimora, quattordicesimo negli Usa per volumi di traffico, è un punto di riferimento fondamentale per il commercio internazionale dell’automotive. Proprio in questo ramo commerciale è interessata anche la Liguria, che con il porto di Savona fa parte della rotta Grimaldi che dal Mediterraneo arriva fino in Nord America.

Il Gruppo Grimaldi è uno dei principali operatori marittimi che utilizzano il porto di Baltimora. La compagnia ha dedicato una nave al porto, la “Grande Baltimora”, entrata in servizio nel 2017, che opera sulla linea di trasporto di auto da e per il Mediterraneo, con la linea con frequenza settimanale tra i porti di Gemlik (Turchia), Gioia Tauro, Civitavecchia, Savona, Halifax, New York, Baltimora, Veracruz (Messico) ed Anversa. Il crollo del ponte ha costretto la Grimaldi a rivedere i propri itinerari e a cercare soluzioni alternative per il trasporto delle auto.

L’impatto del crollo del ponte di Baltimora sull’industria del trasporto marittimo è ancora in corso di valutazione. Le autorità stanno lavorando per rimuovere i detriti e ripristinare la navigabilità del fiume, ma ci vorranno settimane, se non mesi, prima che il porto torni alla piena operatività.