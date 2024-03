Pomeriggio difficile sulla A10: quattordici chilometri di coda in entrambe le direzioni

Spotorno/Borghetto/Pietra Ligure. Altro venerdì quasi da bollino nero per gli automobilisti liguri e non che si sono riversati su autostrade e strade, complice il maltempo che da alcuni giorni attanaglia la Regione. Presa “di mira” la A10: tra cantieri e incidenti si sono formati molti chilometri di coda (quattordici per l’esattezza) in entrambe le direzioni. Chilometri che hanno messo nuovamente a dura prova un tratto di strada che negli ultimi mesi è stata oggetto di polemiche anche per la questione cantieri-pedaggi.

Segnalati, attualmente, sulla A10 infatti cinque chilometri di coda tra Spotorno e Finale Ligure, direzione Francia, causa lavori.

Segnalati anche altri due chilometri di coda (fino alle 18.30 erano cinque) tra Borghetto e Pietra Ligure direzione Italia causa lavori.

Nel pomeriggio, intorno alle ore 17.30, sempre sulla A10 si è registrato un incidente senza feriti gravi che però ha causato code fino a quattro tra Sampierdarena e Pegli, in direzione ponente.

Non viene risparmiata anche la A7 dove a causa di cantieri che ci sono invece quattro chilometri di coda sulla A7 Genova Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord.

Notizia in aggiornamento