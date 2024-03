Albenga. Domenica 24 marzo si è svolta la prima prova regionale di Uisp, alla quale la Polisportiva AGI ha partecipato con quattordici combinazioni.

Nella prima categoria junior la coppia composta da Margherita Pirro e Camilla Yassine debutta con un esercizio pulito ed elegante che le porta sul gradino più alto del podio.

Anche Ouiam Boulmane e Camila Velasquez, nella prima categoria senior, mettono per la prima volta piede in campo gara e grazie al loro esercizio guadagnano un bel terzo posto, seguite dalle loro compagne Basma Oufatna e Glensela Tanku che si classificano seste.

Nella seconda categoria junior la combinazione formata da Nina Tassara e Sara Volante, con un esercizio coinvolgente e ben eseguito, sfiora di un centesimo il terzo gradino del podio, che vede sorridenti Miriam Yassine e Giulia Bollorino.

Per la terza categoria la Polisportiva AGI porta ben sei combinazioni, tra le quali una di queste si posiziona ai piedi del podio; parliamo di Grecia Zenteno e Sveva Munari, che emozionano il pubblico con un esercizio preciso che non riporta penalità. Seguono, al sesto posto, Lucrezia Bonifazio e Zoe Prisciandaro che precedono la coppia composta da Vittoria Burastero e Giulia Nan, la quale conquista un meritatissimo settimo posto nella classifica senior, in quanto coppia junior.

guarda tutte le foto 13



Ginnastica acrobatica: la Polisportiva AGI alla prima prova regionale Uisp

Completano la classifica le ginnaste Anna Martin e Lidia Lanzalaco (13° posto), precedute da Elena Borghi, che porta due esercizi in campo gara, al fianco di Vittoria Burastero (10° classificate) e Sveva Munari (12° classificate).

Nella quarta categoria la Polisportiva AGI trionfa conquistando tre medaglie. Sul gradino più alto vi sono Margherita Caracciolo e Celeste Rega, quest’ultima conquista anche un secondo posto con la compagna Elisa Burastero, la quale guadagna un terzo posto insieme a Matilde Molinari.

Nonostante le lacrime e l’emozione per questa prima prova, la società albenganese conclude felice questa competizione ed è pronta a ripresentarsi al secondo appuntamento, sempre a Genova, che si svolgerà il 12 maggio. Uno speciale ringraziamento va alle istruttrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus, che hanno preparato le loro atlete con determinazione e pazienza e alla Ginnastica Cogoleto che ha permesso un buon svolgimento della gara.