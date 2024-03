Pirates, altro impegno casalingo: domenica affrontano i Daemons

Albisola Superiore. Dopo l’ottima prova di domenica scorsa, quando i Pirates hanno sconfitto i Blue Storm per 36 a 0, la squadra del presidente Giacchello sarà di nuovo in scena domenica 10 marzo alle ore 14,30 al Pirates Field di Luceto per affrontare i Daemons Cernusco.

I lombardi sono reduci da una inaspettata sconfitta casalinga per 20 a 9 contro i Reapers Torino. Una partita difficile disputata su un terreno reso pesante dalle piogge cadute durante il weekend che ha penalizzato entrambi i fronti. Ora i demoni scenderanno in Liguria con la voglia di riscatto e sappiamo bene quanto sia motivante per un giocatore la voglia di rivalsa, soprattutto dopo una sconfitta. I Pirates dovranno stare molto attenti per non commettere l’errore di sottovalutare l’avversario.

Altre buone notizie dal fronte femminile: le ragazze Carola Bianchelli, Mathilda Monni e Selina Pasquero sono state convocate per questo weekend al primo raduno nazionale flag femminile senior, in preparazione delle prossime qualificazioni europee.

Un raduno interessante in quanto sarà anche il primo della nuova allenatrice Katherine Sowers, proveniente dagli Stati Uniti. Una carriera di tutto rispetto nella NFL con anche una apparizione al Superbowl del 2020 in qualità di allenatrice dell’attacco dei San Francisco 49ers.

Appuntamento per domenica 10 marzo; kick off alle ore 14,30 presso il Pirates Field di Luceto, Albisola Superiore. La partita sarà trasmessa in streaming su FidafTv.